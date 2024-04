El PP atribuye la ausencia de varios ministros en el Senado a evitar el caso Koldo

El PP ha señalado este martes que la ausencia de varios ministros en la sesión de control en el Senado se debe a que tratan de evitar dar explicaciones sobre el caso Koldo, ya que algunas preguntas que se han retirado del orden del día estaban referidas a ese asunto, algo que niega el PSOE, que señala que "ninguno se oculta".

Nueve ministros acudirán esta tarde al Senado para la sesión de control, en la que habrá once preguntas orales y tres interpelaciones, después de que se retiraran del orden del día por la mañana cinco preguntas y una interpelación que estaban también previstas desde la semana anterior.

Entre las preguntas que han quedado aplazadas figura una sobre las ramificaciones del caso Koldo en los sectores económicos y otra sobre la falta de controles en la contratación pública en situaciones de emergencia.

Los titulares de Hacienda, Transportes y Educación, María Jesús Montero, Óscar Puente y Pilar Alegría, han excusado su presencia en la sesión de control de este martes en la Cámara Alta con posterioridad al listado de ausencias que se remite la semana anterior.

Patxi López: "Ningún ministro se oculta"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido preguntado en rueda de prensa sobre las ausencias de miembros del Gobierno en el Senado y ha asegurado que "ningún ministro se ha ocultado dando respuestas sobre el caso Koldo", un asunto sobre el que han tenido "infinidad de preguntas".

López ha añadido que "las preguntas e interpelaciones a los ministros siempre se han hecho teniendo en cuenta las agendas de los ministros", al menos "hasta hoy, hasta que al PP no le ha dado la gana".

"Sabiendo que había ministros que no iban a estar para responder, han mantenido las preguntas; es una deslealtad, que nunca se había producido por cortesía parlamentaria", ha agregado.

Ángel Víctor Torres niega contactos con Koldo por las mascarillas: "Ni contacto, ni orden"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que hablara con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, por el contrato de las mascarillas durante la pandemia: "No me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo y no hubo ninguna orden para contratar".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro, que durante la pandemia presidía el Gobierno de Canarias, ha mostrado su disposición a comparecer en la Comisión de investigación del Senado, donde el PP quiere que de explicaciones sobre el citado contrato.

"Era algo esperable y por tanto ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que tampoco tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el de Galicia (Alberto Núñez Feijóo) o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia", ha añadido.

Sobre la entrevista a Koldo García publicada por El Mundo, en la que en principio el exasesor dijo que había hablado con el ministro aunque posteriormente ha puntualizado que fue cuando Torres era secretario general de los socialistas canarios, ha dicho que a él no le llamó ni el ministro ni nadie de su equipo para contratar con la empresa Soluciones de Gestión.

Ha señalado que fue esta empresa, implicada en el caso Koldo, la que se puso en contacto con el entonces director del servicio canario de Salud, que trasladó la propuesta a los servicios técnicos para que la analizaran.

El ministro ha defendido además dicha contratación, porque las mascarillas se pagaron a dos euros por parte del Gobierno de Canarias mientras en otras comunidades se facturaban a seis.

"Claridad absoluta. Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia", ha subrayado el expresidente canario.

La portavoz del Gobierno, sobre Begoña Gómez: "En política no cabe todo"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes que "en política no cabe todo" al referirse a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y las acusaciones por sus supuestos vínculos con Air Europa o con algún investigado en el caso Koldo.

"El PP está empeñado en embarrar la vida política, en una campaña permanente de bulos e infamias", ha añadido Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijoó de una oposición "absolutamente destructiva".

Por otro lado, lo ha calificado de "procedimiento impecable" al ser preguntada por una información publicada hoy martes por el diario El Confidencial, que afirma que "Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de siete millones".

A juicio de la portavoz, desde el año 2018, no solo en estos más de cien días legislatura, "estamos conviviendo con una oposición absolutamente destructiva sobre la que no conocemos aún ninguna propuesta constructiva a favor de este país".

Por ejemplo, ha continuado, "¿cuál es la propuesta del PP para mejorar la convivencia en Cataluña? Solo conocemos lo que no le gusta de Cataluña".

Incluso, ha dicho, el PP llegó a pedir la inhabilitación de Pedro Sánchez durante diez años, una cuestión que archivó en dos ocasiones la Oficina de Conflictos pues estaba basado en "falsedades e infamias".