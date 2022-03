"La posibilidad de negar la violencia de género tiene que estar fuera de las instituciones"

HACE días se hizo viral una respuesta suya a una diputada de Vox que negaba la violencia y usted le contestó con su propia experiencia como víctima de violencia sexual.

El discurso de la extrema derecha es muy peligroso porque al final utilizan un lenguaje y hablan de unos temas con los que mucha gente puede conectar, pero frente a eso nosotros también tenemos que intentar utilizar un lenguaje que conecte con la gente. Quizás en los últimos tiempos hemos desconectado más de la ciudadanía y tenemos que hacer el esfuerzo de volver a hablar de lo que interesa a la gente, y hacerlo de una manera que se entienda. A veces en la política falta corazón y cuando pones el corazón la gente cree que lo que dices es verdad y se fía de ti. Eso es importantísimo. Nosotros al final de lo que hablamos es de la vida de la gente.

¿Cómo respondió?

Me pidió disculpas. Creo que es la primera vez que una diputada de extrema derecha pide disculpas a una víctima de violencia.

¿Y su entorno?

Creo que estar en política requiere que estés arropada y rodeada de gente que te quiere. Es mi caso, si no, no podría dedicarme a esto.

Un estudio del Observatorio de la Juventud dice que uno de cada cinco adolescentes cree que la violencia machista no existe.

Eso es algo que me preocupa muchísimo y creo que precisamente es una de las consecuencias de lo que está haciendo Vox. Si se legitima el negacionismo al mismo nivel que se habla de la violencia de género la consecuencia es que hay gente que cree que realmente esa violencia no existe. Hay que ser contundentes y decirles que lo que están haciendo está fuera de juego en la cancha de la democracia. Es como si alguien ahora quisiera cuestionar que existió el terrorismo de ETA. Cuestionarlo sería una barbaridad. No podemos cuestionar la existencia de la violencia machista porque son millones las mujeres que la sufren en todo el mundo. Podemos discutir sobre cuáles son las mejores soluciones, pero la posibilidad de negar su existencia tiene que estar fuera de las instituciones.

En unos días se celebra otro 8-M. ¿La pandemia ha debilitado al movimiento feminista?

Si no hubiera existido un movimiento feminista tan fuerte este Gobierno no sería el que tiene más mujeres y un Ministerio de Igualdad. La fuerza del feminismo hizo que hubiera una lectura de lo que estaba pasando con la pandemia diferente a la que ha habido en otros momentos de crisis en este país. La importancia de la salud mental, de las emociones, la necesidad de que los más débiles no se queden atrás... Esas son cosas que también dice el feminismo. Quizás no es el momento de las manifestaciones masivas, pero la fuerza política del feminismo se nota en las soluciones que hemos dado a la crisis.

¿En qué ponemos el foco este 8-M?

El feminismo es una herramienta para transformar el país. Reivindica los derechos de las mujeres, pero también habla de cómo nos relacionamos con los hombres y de qué tipo de transformaciones económicas están pendientes. Este 8-M queremos aprobar en el Consejo de Ministros el Plan de Igualdad del país, que lleva acompañado un porcentaje del presupuesto muy alto. Es un manual de instrucciones para que todas las políticas públicas que se hacen en nuestro país tengan perspectiva de género, porque es importante que esa mirada no solamente las tengamos las feministas, sino que se tengan en las políticas sanitarias, de dependencia, de transporte... Creemos que el feminismo tiene capacidad de transformarlo todo.

En la lucha por la igualdad ¿se están dando pasos atrás entre las generaciones más jóvenes?

Me niego a pensar que los más jóvenes van a ser peores que nosotros en ese sentido. Cuando las encuestas dicen que hay más violencia en tre las adolescentes a veces lo que quiere decir es que hay más violencia revelada. Ellas hoy identifican antes la violencia y la denuncian. La educación sigue siendo la herramienta fundamental.

¿Cuáles son los grandes retos de la legislatura?

España es uno de los países donde más consumo de explotación sexual hay. Hay mucha trata entre Portugal y Galicia. Este es un tema que nos preocupa porque hasta ahora casi ningún Gobierno ha hecho nada. Y a nosotros nos gustaría, no solo perseguir a la industria proxeneta, sino también darles salida a estas mujeres que son víctimas. Que los recursos sean más accesibles. Cuando haces accesibles los recursos la gente demanda ayuda. Por ejemplo, cuando fue el programa de Rocío Carrasco las llamadas al 016 se incrementaron en un 600%. Eso quiere decir que si llegas a más mujeres, más mujeres llaman. Quiero pensar soluciones para que la situación les llegue más rápido. Por ejemplo, una App en el téléfono pensando a lo mejor para la gente joven.

¿Es el momento de hablar de abolición de la prostitución?

Ese es un debate que existe en el movimiento feminista de siempre. El Gobierno tiene que resolver cuáles son las mejores políticas para perseguir a los responsables de la explotación sexual que a día de hoy viven de manera impune, y en segundo lugar cómo proteger a las mujeres. Evidentemente, nadie quiere que exista la explotación sexual, así que sí hay un horizonte de abolición de la prostitución, pero lo más importante es lo que hacemos ahora. La Ley de Libertad Sexual que está siendo tramitada en el Parlamento es un paso importantísimo, recupera el tipo penal de tercería locativa que sirve precisamente para perseguir a los dueños de esos locales.

Es una gran defensora de los derechos de las personas LGTBI.

Es una urgencia importantísima que se nos reconozca de la misma manera. Que si yo mañana quiero ser madre con mi novia que no tengamos que estar casadas para hacerlo y lo podamos hacer en la sanidad pública. Todas esas medidas están en la Ley Trans y LGTBI que está ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial, que están haciendo el informe y van con retraso.

¿Cómo vivió el terremoto que sacudió al PP y qué le parece que Núñez Feijóo dé el paso de liderar su partido y se vaya a Madrid?

Siempre dije que Feijóo tiene que decidir dónde estar, si en Madrid o Galicia, él decía que su sitio era Galicia, pero ahora parece que ya no. Tiene que escoger y actuar en consecuencia.

Yolanda Díaz es la ministra mejor valorada. Podría darse la circunstancia de que los dos gallegos se enfrenten en las próximas generales.

Yolanda Díaz va a ser la próxima presidenta del Gobierno y a nivel personal y político voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo. Conozco su trabajo y a ella, es una mujer inteligente, fuerte , y es cierto, es la líder mejor valorada y no me extraña, porque a la vez de todo eso también evoca ternura y eso no es tan habitual en política.