Podemos votará en contra de la reforma del 'solo sí es sí' si no hay acuerdo con Igualdad

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha urgido al PSOE a lograr un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí y ha desvelado que, en caso contrario, su formación votará en contra de cualquier iniciativa que suponga volver al Código Penal anterior, que generó la polémica sentencia inicial de La manada.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, donde ha dejado claro que la proposición de ley del PSOE, como está planteada de origen, supone volver al marco penal anterior a la ley y que si llega el momento de pronunciarse y no hay pacto con Igualdad, Podemos votará en contra.

"Ojalá no llegue ese momento y estamos trabajando para que eso no pase, pero nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de La manada. Si llega ese momento, y no queremos que llegue, votaremos en contra", ha enfatizado Echenique.

Además, el portavoz del grupo confederal ha subrayado que llevan dos semanas haciendo propuestas y pidiendo al PSOE que se siente a negociar un acuerdo respecto a su propuesta de reforma, que debería apoyarse en un pacto de la mayoría progresista y feminista de la cámara, y en el seno del Gobierno con el Ministerio de Igualdad, en lugar que con la derecha.

En consecuencia, ha reiterado que si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal anterior, se opondrán aunque su deseo es que eso no ocurra. De esta forma, Echenique eleva la presión a los socialistas para que negocien de cara a la votación del próximo 7 de marzo, donde se toma en consideración la iniciativa del socio mayoritario de la coalición.

Previamente y en una entrevista a RNE, ha criticado al PSOE por negarse a negociar los términos de la proposición de ley para cambiar la norma. "Llevo unos cuantos años en el Congreso y jamás había visto una situación en la que el socio mayoritario no quiera negociar", ha reprochado a los socialistas el dirigente de la formación morada.

También ha asegurado "no entender" los motivos por los que el PSOE "ha abierto voluntariamente una crisis" a cuenta de la reforma de la ley'. "No somos capaces de comprenderlo", ha reiterado el portavoz de unidad Podemos, quien ha recordado que el Ministerio de Igualdad "llevaba dos meses negociando discretamente cuando el socio mayoritario decidió filtrar su propuesta de reforma", ha zanjado.