Junts salva el decreto ómnibus del Gobierno y el anticrisis queda en el aire por un empate

Junts salvó este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno al no votar y el anticrisis quedó en el aire por un empate. Además, el Congreso repetirá la votación de la senda de déficit.

El decreto de Justicia denominado ómnibus ha sido convalidado este miércoles por 172 votos a favor y 171 en contra después de que presumiblemente Junts no haya votado, mientras que el decreto anticrisis se ha saldado con un empate y deberá volver a votarse.



En el pleno del Congreso que se celebra en el Senado este miércoles, el Ejecutivo ha conseguido salvar, a falta de resolver el empate, solo uno de los tres decretos, ya que el de la reforma del subsidio por desempleo ha decaído con el voto en contra de Podemos, que se ha unido al del PP, Vox y UPN.

Podemos deja caer el decreto de Yolanda Díaz para reformar el subsidio de desempleo

Podemos ha dejado caer el decreto que reforma el subsidio de desempleo impulsado por Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, al votar en contra, aunque sí ha llegado a un acuerdo con el PSOE para apoyar el referido al escudo social, que amagaba con rechazar, a cambio de prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.

Lo ha confirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones en el Senado, donde se ha celebrado este miércoles el debate de la convalidación de tres decretos clave para el Gobierno: dos económicos y uno sobre Justicia, que también han apoyado los morados.

A falta de confirmar el sentido del voto de los siete diputados de Junts, el decreto sobre la reforma del subsidio ya no puede salir adelante al sumar 176 votos en contra frente a los 166 que tiene de momento a favor.

"Lamentablemente el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad", ha justificado la portavoz morada, quien ha insistido en que la única manera para garantizar que no se producirá ese recorte a las cotizaciones (que iba a pasar del 125% al 100% para los mayores de 52 años>) es que se retire el decreto y lo vuelvan a traer sin esa reducción.

En el decreto anticrisis, Podemos también ha logrado el compromiso del Ejecutivo, ha dicho, para tramitarlo como un proyecto de ley en un plazo máximo de 6 meses para poder negociar otras medidas que consideran indispensables como son la congelación de los alquileres y el tope a los márgenes comerciales de los grandes supermercados con el fin de controlar el precio de los alimentos.

Este decreto aborda la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días.

La ayuda se extenderá a colectivos que hasta ahora no se beneficiaban, como los menores de 45 años sin cargas familiares, todos los trabajadores eventuales del sector agrario y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.

El decreto también modifica el Estatuto de los trabajadores para permitir a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía, y para introducir la prevalencia del convenio autonómico, siempre que sus condiciones sean más favorables.