Podemos acusa al PP de "proteger" a Ayuso y dar el "OK" a su "corrupción"

Representantes de Podemos han acusado al PP de "proteger" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y darle el "OK" a su "corrupción" porque, a su juicio, tiene más apoyo "interno y mediático".

Después de que la dirección nacional del PP anunciase que cerrará el expediente informativo abierto a Ayuso después de que haya aportado la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha lamentado que la "corrupción" es la forma de "gobernar del PP".

"Una presidenta de la Comunidad de Madrid que reconoce abiertamente que su hermano cobró de una empresa a la que le dio a dedo un contrato en plena pandemia", ha recordado sobre las contrataciones, para añadir que lo que pueda decir el líder del PP, Pablo Casado, para "salvarse" tras lo sucedido "ya da igual". "Entre ellos se protegen", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha achacado el cierre del expediente a que Génova se ha dado cuenta de que el partido "tiene unos números demoscópicos, unos apoyos internos y unos apoyos mediáticos mucho más débiles que los de ella".

"Por eso Casado ha tenido que rendirse haciendo que el PP certifique oficialmente que la corrupción de Ayuso tiene el visado y el OK del partido", ha apuntado Echenique al respecto en una publicación en Twitter.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha calificado el cierre del expediente como un "pacto entre mafiosos". "La presión de los medios a favor de Ayuso ha hecho su parte", ha criticado también en un mensaje en la misma red social.

Asimismo, ha indicado que mas allá de las "consecuencias internas" en el PP, "otra vez el partido de la corrupción está mostrando la gran debilidad de nuestra democracia".

CIERRE DEL EXPEDIENTE. El PP ha informado en la tarde de este sábado de que cerrará el expediente a Ayuso después de que esta aportase información sobre la contratación en una reunión mantenida con Casado en la tarde del viernes.

En ese encuentro, que se prolongó varias horas, Casado aseguró además a Ayuso que "nunca" ha ordenado investigarla y que emprenderá acciones legales contra quien sostenga lo contrario. Además, defendió la necesidad de "unir" al PP y "seguir defendiendo junto a todos los militantes del PP el mejor proyecto de futuro para España", han informado fuentes de la dirección nacional.

Según fuentes cercanas a Ayuso, esa reunión resultó "infructuosa" y en ella el presidente del PP pidió que la presidenta madrileña "dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP" y, "a cambio, le levantaba el expediente" informativo que le ha abierto la dirección nacional del PP.

Sin embargo, la dirección nacional del PP niega que Casado le dijera que le cerraba el expediente informativo a cambio de decir que el PP no la ha investigado. "No es a cambio de nada y, tanto es así que el expediente se cierra", han confirmado posteriormente a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que han recalcado además que se podría no haber llegado a esto si Ayuso hubiera aportado antes esa documentación que se le lleva pidiendo seis meses.