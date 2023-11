Podemos acentuará su autonomía al no tener ministerios pero no aclara si romperá con Sumar

Podemos reforzará su autonomía tras haber quedado excluido del Gobierno, lo que no les ha cogido por sorpresa, pero no aclaran si romperán con Sumar ni tampoco confirman si concurrirán a las elecciones europeas del año que viene con la coalición de Yolanda Díaz, aunque todo apunta a que no lo harán.

En una rueda de prensa en la sede de la formación morada, el portavoz, Pablo Fernández, ha tachado de "grave error" que "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hayan echado a Podemos del Gobierno, pero no parecen contemplar, según han señalado fuentes moradas, la opción de abandonar Sumar para irse al Grupo Mixto, aunque auguran que la convivencia será complicada.

Las mismas fuentes han señalado que si bien podrían controlar el Grupo Mixto y disponer de más dinero puesto que actualmente solo tiene tres diputados (Coalición Canaria, BNG y UPN), estar en el Mixto tampoco es la panacea, insistiendo en que su altavoz es muy limitado en este grupo.

Fernández ha criticado también a Sumar por utilizar "la treta" de Nacho Álvarez, ya exsecretario de Estado de Derechos Sociales con Ione Belarra, al que ofreció el viernes un ministerio a cambio de que Podemos dejara de insultar a Yolanda Díaz, que repite como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el nuevo Ejecutivo de coalición.

"Es una maniobra bastante burda, se califica por sí sola", ha recalcado Fernández.

Según han contado otras fuentes, Sumar sabía que Nacho Álvarez, aunque relegado desde hace tiempo en Podemos y muy próximo a Díaz, no aceptaría tal responsabilidad sin el aval de Belarra y ésta tampoco consentiría que le impusieran un ministro ya que su apuesta era que siguiera Irene Montero al frente de Igualdad.

Durante todo el fin de semana Belarra y Díaz se han cruzado algún mensaje -no hablan desde la noche electoral, el pasado 23 de julio- pero en ningún momento la ministra de Trabajo le ha propuesto un nombre alternativo, según las fuentes.

En todo caso, han apuntado, si hubieran tenido interés en que Podemos estuviera dentro del Gobierno, habrían estado negociando.

Pese a no estar ya en el Gobierno y tener la capacidad limitada dentro del grupo parlamentario (no pueden registrar por sí solos iniciativas legislativas), van a jugar la baza de los cinco escaños que tienen para presionar a Sumar y al Ejecutivo.

Y por eso van hacer valer su independencia para seguir impulsando los avances y transformaciones sociales que defienden, ha señalado otra de las portavoces, Isa Serra, en la misma rueda de prensa.

Según Podemos, su ausencia del Consejo de Ministros "limita cuando no cercena las posibilidades de cambio en España", ha repetido Pablo Fernández, para quien el Gobierno que se ha conformado este lunes es un simple freno "para que no gobiernen las derechas, sin ir más allá y en el que ganan las opciones más conservadoras".

Y se ha referido en este sentido al hecho de que Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles vuelvan a ocupar las mismas carteras de Interior y Defensa, respectivamente.