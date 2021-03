El uso de mascarilla ya es obligatorio en playas y piscinas de toda España

La ley de nueva normalidad que fija, entre otras cosas, la obligatoriedad del uso de la mascarilla aún manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros en la vía pública y en espacios al aire libre entra este miércoles en vigor, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En algunas comunidades, con regulaciones propias, no era obligatorio su uso en lugares como piscinas y playas, en los que ahora sí pasa a serlo, independientemente de la distancia de seguridad.

La ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid fue aprobada el pasado jueves por el Pleno del Congreso, tras la luz verde del Senado, donde se introdujo una enmienda -del PSOE- que fijaba la obligatoriedad de la mascarilla incluso manteniendo la distancia de seguridad.

El texto que llegó al Senado y que no se modificó previamente en el Congreso recogía que las personas de más de seis años en adelante quedan obligadas al uso de las mascarillas en distintos supuestos.

En concreto, "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos 1,5 metros".

Con la enmienda introducida en el Senado, la parte final de la redacción del texto relativa a la distancia de seguridad se suprimió, con lo que el uso de la mascarilla es obligatorio incluso si se puede mantener esa distancia de 1,5 metros.

La motivación de la enmienda argumentaba que "con la evidencia reciente sobre transmisión del SARS-CoV 2 por aerosoles, el uso de mascarillas no puede quedar supeditado a no poder garantizar la distancia de 1,5 metros".

"En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público", indica la redacción final de la ley publicada en el BOE.

La ley no ha sufrido modificación respecto al texto inicial en cuanto al uso de las mascarillas en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no son convivientes.

La obligatoriedad en todos los supuestos anteriores no es aplicable a las personas que presenten algún tipo de enfermedad

Sí se modifica en el caso de las cubiertas y espacios exteriores de los buques y embarcaciones, donde el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio, algo que ya incluía también la enmienda aprobada en el Senado y ratificada, junto con el resto de la ley, por el Congreso la pasada semana.

La obligatoriedad en todos los supuestos anteriores no es aplicable a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible "en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".

La Xunta apoya endurecer el uso de la mascarilla, pero lamenta que no hubiese comunicación con las comunidades

La Xunta apoya endurecer el uso de la mascarilla, sea cual sea la distancia interpersonal, también en las playas, pero hay sorpresa por el hecho de que el Gobierno no llevase a cabo un contacto formal con las autonomías antes de la publicación este martes en el BOE de la ley.



El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la reunión del comité clínico, ha comparecido y ha indicado que la única llamada que hubo fue la de la ministra Carolina Darias para avisar de la publicación en el boletín de la norma, que ya se cumple en la vida cotidiana, "y ninguna otra comunicación" con anterioridad más que esa.



Comesaña ha comentado ante la prensa, preguntado sobre todo por la utilización de esa protección en las calas, por ejemplo para tomar el sol ante la llegada del buen tiempo, que si en toda Galicia existe obligatoriedad de uso, no se entendería que en los arenales no lo sea. Por tanto, entiende que en esos espacios ha de prevalecer la misma norma que "en el resto de la superficie".



El doctor Tato Vázquez Lima, que forma parte del órgano que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, ha dicho al respecto que "no hay que bajar la guardia" pese a que el riesgo más importante esté en interiores, pues en el exterior también "existe". "Quitar medidas no es una buena idea. Toda medida de precaución es deseable mantenerla de momento". "Postura prudente", ha defendido Lima, mientras que Comesaña ha recogido el guante para apuntar: "Me sumo".