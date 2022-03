La plataforma llama a los transportistas que secundan el paro a "no tirar la toalla"

La Plataforma en Defensa del Transporte ha pedido a los profesionales que están secundando el paro que "no tiren la toalla" ahora "bajo ningún concepto" y ha rechazado las propuestas que el Gobierno pactó con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que incluyen una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. "No estamos pidiendo limosnas; las ayudas que nos quieren dar no es la solución de nada", ha reclamado.

Este mismo sábado, centenares de camiones han desfilado en una "marcha lenta" por la M-30 de Madrid, en lo que el presidente del colectivo, Manuel Hernández, ha considerado un "último empujón" al paro indefinido iniciado el día 14.

En un comunicado, la plataforma insta a los transportistas del paro a "seguir hasta el final". "Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano", ha escrito el presidente. Estas manifestaciones llegan después de que la plataforma haya decidido mantener la protesta tras haberse reunido el viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y no llegar a un acuerdo.

Hernández ha argumentado que el Gobierno sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones y asegura que "las ayudas que quieren dar no es la solución de nada, no estamos luchando para que de manera puntual nos dé un bocadillo", ha reivindicado.

"Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar", ha indicado en el comunicado publicado este sábado en la página web de la plataforma, para añadir que "nunca se cambió nada sin padecer y sacrificar muchas cosas".

Aunque el Gobierno se ha comprometido en las últimas horas a presentar un proyecto de ley que asegure a los transportistas que trabajan bajo una rentabilidad mínima, Hernández ha vuelto a rechazar "promesas a largo plazo" y ha asegurado que desconvocará el paro cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, de forma provisional hasta que se apruebe esa ley.

"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, no podemos esperar dos o tres meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", ha reclamado en un mensaje de Facebook.

La réplica ha venido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien tras coincidir en que "nadie puede trabajar a pérdidas", ha recordado que el Gobierno ya ha recogido esta "idea" en el acuerdo que ha firmado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

En una entrevista en TVE, Ribera ha defendido ese acuerdo y la necesidad de ser "escrupulosos" en la representación institucional, para evitar que "individualmente uno pueda cuestionar los grandes acuerdos a los que se pueda llegar con las organizaciones más representativas del sector".

GALICIA. Una de las comunidades más afectadas por las pérdidas millonarias que está ocasionando este paro ha sido Galicia, donde ha dejado consecuencias económicas "casi irreparables", según ha afirmado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha lamentado que se haya demorado tanto el acuerdo.

Transportistas de A Coruña consultados por Europa Press han decidido mantener por el momento el paro que arrancó el 14 de marzo, aunque sin acciones concretas previstas hasta el lunes, a la espera de nuevos pasos que puedan dar tanto el Gobierno como la plataforma convocante.

En el conjunto de Galicia hay división de posturas y los socios de las diferentes asociaciones debaten, mientras en algunos conductores autónomos del sector circula la idea de que el paro podría "ir perdiendo fuerza".

Este sábado en A Coruña tuvo lugar una asamblea de la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte (Ascentra), en la que, según ha explicado a Europa Press su presidente, Antonio Señarís, participaron la mitad de los socios. "El 80%" apoyaron mantener el paro y el resto retomarán el trabajo "bajo su responsabilidad".

Aunque supeditan su decisión a los pasos que dé la plataforma convocante, el presidente de Ascentra ha trasladado que se plantearían volver a la carretera si las cuestiones que el Gobierno central ha puesto encima de la mesa son "de inmediato cumplimiento".

El debate a lo largo de la jornada se ha mantenido en diversas asociaciones de la comunidad. Por ejemplo, los miembros de Apetamcor, la principal asociación que respalda el paro en Galicia, han sometido la decisión al voto de sus socios en las distintas provincias, pero está pendiente de trascender de forma oficial que harán finalmente.

En Lugo, el presidente de la asociación Aetram, Diego Arias, pospone cualquier paso "hasta el lunes".