MIGUEL OTERO IGLESIAS estaba acostumbrado a mantener contactos con miembros del Gobierno español y de la Comisión Europea por su trabajo como investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor en el Instituto Empresa o su labor en el Instituto UE-Asia de la Escuela de Negocios Essca de París. Los estudios y análisis de este investigador de orígenes lucenses (sus padres son de Abadín, aunque emigraron a Suiza, donde él nació) sobre el euro y las relaciones financieras internacionales ya eran tenidos en cuenta en muchos foros especializados, aunque ha sido su conocimiento de China lo que lo ha sentado a la mesa del comité de sabios que el Gobierno español reunió para que diseñase las líneas maestras del plan de desescalada del confinamiento.

Para conceder esta entrevista tuvo que solicitar permiso especial y rechazar preguntas sobre determinados temas, como los detalles de la elaboración del propio plan, pero su cercanía a determinadas claves compensa las lagunas que puedan quedar.

CHINA► "Está intentando crear una contranarrativa con teorías difíciles de creer sobre los orígenes del virus"

¿Cómo es eso de recibir la llamada del Gobierno para integrarse en algo tan importante como esa comisión de expertos?

Bueno, al estar trabajando en el Instituto Elcano, este tiene un patronato en el que están cuatro ministerios y ya estamos en contacto con gente del Gobierno constantemente. Y no solo del Gobierno español, sino también de la Comisión Europea. Constantemente nos piden valoraciones y análisis, y al final esta llamada es un poco consecuencia de un trabajo de muchos años sobre estos temas. La llamada fue consecuencia de eso. Fue un encargo muy específico en un momento de crisis nacional.

Sí, un encargo por su conocimiento de China, pero supongo que la presión sube un par de peldaños, porque los informes que va a escribir van a influir directamente en la vida de las personas

Para todos nosotros ha sido la tarea de mayor responsabilidad que hemos hecho jamás.

UNIÓN EUROPEA► "En Europa siempre se pide demasiado de la UE. Quienes tienen que resolver esta crisis para España son los españoles"

¿A la vista del plan que aprobó el Gobierno, creen que su trabajo ha valido la pena?

Operamos ahora bajo la ley de secreto oficial, pero lo que sí puedo decir es que hay diferentes modelos. Uno es en el que al principio de la crisis se publican los nombres del comité de expertos: ahí la presión es mayor, porque imagina que hace un mes se saca la lista como se hizo ahora; hubiese sido a lo mejor más transparente, mejor porque todo el mundo sabría que había ahí unos expertos, pero para nosotros peor, porque estaríamos con mucha más presión. Después está el tema de si se publican o no los informes: volvemos a lo mismo, en aras de la transparencia sería mejor, pero como la responsabilidad última es del político, es mejor que quede por el momento bajo el secreto oficial. Lo que sí le puedo decir, y esto es simplemente lo único que quiero que salga, es que nuestra filosofía, el concepto, en el tema de si salimos del confinamiento por fechas o no, se ha visto reflejado. Es decir, la filosofía, las líneas maestras de lo que nosotros como grupo en general presentamos, eso lo tiene la sociedad ahora mismo en sus televisiones, en los periódicos... La idea de la asimetría, de la gradualidad, de los indicadores. Creo que en general el grupo está satisfecho de que el Gobierno haya adoptado nuestras propuestas.

Lo importante es que esto es un plan, pero es mejorable y hay que mejorarlo entre todos. Esto nadie lo ha hecho antes, es navegar por aguas desconocidas, con muchos iceberg... Lo importante es ir con cautela porque el daño al barco será menor. Esto tendrá que avanzar un poco en función de cómo vayamos evolucionando. Si al final hay nuevos brotes, hay que volver a replegarse, hay que dar marcha atrás. Y todo esto también está recogido en el plan.

Su función fue analizar cómo lo hizo China en cada momento. ¿Cuál está siendo la evolución allí?

Hay un artículo, ‘El martillo y la danza, de Tomás Pueyo, en el que explica que al principio hay que aplicar el martillo, que era el confinamiento duro y sacarle el oxígeno, prácticamente, al virus. China en eso ha sido muy contundente, porque tenía la experiencia del SARS y pensaba que podía hacer lo mismo. Pero ahora estamos viendo que sigue habiendo nuevos brotes, positivos de fuera, y hay alguna ciudad que está otra vez confinada. Siguen intentándolo, pero ya se han dado cuenta de no va a ser como con el SARS, va a ser imposible matar el virus porque está en todo el mundo. Ahora China tiene que cambiar de estrategia. Está intentando meditar cómo va a hacer con los viajes, con los vuelos, hablar con Corea del Sur, con Japón... para ver cómo pueden reactivar otra vez la conexión con otros países, el movimiento de personas, quizás en algún momento el turismo, quizás de una manera controlada y a llegar a esa nueva normalidad, que en realidad va a ser un nuevo mundo.

¿A eso es a lo que tendremos que ir todos, va China por delante?

Bueno, cada modelo es diferente. Por ejemplo Suecia lo ha abordado de una manera casi totalmente opuesta y estamos viendo que lo bueno es que hubiese diferentes estrategias a la hora de salir, porque esto es un virus nuevo, del que desconocemos muchas cosas. Hay que experimentar y probar y lo importante es saber rectificar cuando lo haya que hacer.

¿Cuánto nos ha contado China de verdad y cuánto de mentira?

Bueno, siempre se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. La primera reacción es no alarmar, y creo que la reacción de China fue un poco por ahí. No alarmar, intentar tapar, no darle el nivel de gravedad a lo que estaba pasando. En muchas otras sociedades ocurrió lo mismo: no vamos a parar el fútbol, no vamos a parar los carnavales... Esto se repitió en muchos países, el temor a tomar decisiones realmente drásticas. Y luego creo que China en general ha intentado maquillar un poco cuándo lo sabían, cómo lo sabían. Lógicamente se vio en una vorágine tremenda y ahora está intentando crear una contranarrativa, con teorías difíciles de creer, y en muchos casos está siendo contraproducente, de los orígenes del virus.

Otra de sus especialidades es la Unión Monetaria. ¿Qué Unión Europea cree que va a salir de esta crisis, va a estar a la altura del desafío al que nos enfrentamos?

Tenemos que ponernos las pilas. Yo creo que en Europa siempre se pide demasiado de la UE. Y este país es un claro ejemplo. Al final, quienes van a resolver esta crisis para España van a ser los españoles. Europa puede aportar, puede ayudar, pero esta cosa de que al final necesitamos que Europa nos resuelva nuestros problemas... Nuestros problemas son internos, nunca vamos a aceptar que venga alguien de Bruselas y nos diga cómo tenemos que reformar nuestra educación, el sistema de pensiones o nuestro mercado laboral... Muchas veces se le pide a la UE lo que no nos puede dar,

Plan porque para empezar no tiene la competencia en esos temas. Sí, se pueden mirar tácticas, se puede pedir ayuda financiera, porque el BCE siempre va a ser un paraguas que muchos países del mundo querrían tener, pero al final tú vas a tener que resolver los problemas que tienes en casa. Hay que decir también que, a diferencia de la crisis anterior, en esta se ha actuado bastante rápido. El BCE ha sacado toda la artillería que tiene, en tiempo récord se ha llegado también a un Mede, el mecanismo de estabilidad financiera que antes no lo teníamos, y se puede pedir un dos por ciento del PIB, que no es nada pequeño. Pero pensar que 27 países van a ponerse de acuerdo en cinco semanas en resolver los problemas de cada uno de esos países, parece injusto en cuanto a lo que se le pide a la UE. El hecho de que ahora se esté pensando en crear un fondo de recuperación europeo ya demuestra que seguimos avanzando en esa idea de que la solidaridad es importante, pero que tiene que venir con responsabilidad. Porque al final, nadie te va a dar el dinero gratis. Los que piensan que si hubiese coronabonos no habría condicionalidad no sé en que mundo viven.