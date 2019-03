La piqueta usada en el rescate de Julen no tiene restos de sangre, solo tierra

La piqueta usada en las labores de rescate de Julen, el niño de 2 años que murió tras caer el pasado 13 de enero a un profundo pozo en Totalán (Málaga), no tiene restos de sangre: solo tierra y restos de pelos.

Fuentes judiciales han asegurado a Efe que, si el menor hubiera fallecido por los golpes que recibió en la cabeza de los rescatadores como mantiene la defensa del dueño de la finca, David Serrano, "tendría que haber restos de sangre y no los hay".

Además han asegurado que, aunque es cierto que falleció por un traumatismo craneoencefálico severo, la herida que le hubiera producido la piqueta es de características muy específicas, de tipo inciso contusa, y que en la autopsia preliminar no se especifica.

Según la autopsia preliminar, a la que ha tenido acceso Efe, el pequeño sufrió una "fractura craneoencefálica, heridas en zona temporal izquierda y frontotemporal, además de múltiples heridas 'post mortem', y la data de la muerte coincide con los días de su desaparición".

Además el pequeño tenía restos de tierra en sus manos y en el estómago y esófago, pero las fuentes han precisado que todavía hay que esperar a que el Instituto de Medicina Legal de Málaga elabore el informe definitivo de la autopsia para hacer conclusiones.

"Si llego a saber que hay un pozo, cojo al niño y me voy"

Por otra parte, los padres de Julen contradijeron la semana pasada ante la jueza instructora la versión del dueño del terreno, David Serrano, que aseguró haber advertido del peligro a la familia.



Según han asegurado a Efe fuentes judiciales, José Roselló y Victoria García declararon ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 que David Serrano no les dijo que hubiera un pozo en las condiciones en las que se encontraba y la madre llegó a manifestar a la magistrada que, "si llego a saber que había un pozo abierto, cojo a mi niño y me voy".



El padre de Julen explicó a la magistrada que en un determinado momento, David Serrano, cuando ya estaban en la finca cogiendo leña para el fuego con el que iban a preparar la paella, sí le previno de que había varios pozos en el terreno, pero que la prospección que vio estaba bien tapada y ello le tranquilizó.



Además, también desconocían la ubicación y la profundidad del mismo, y José Roselló llegó a reconocer ante la jueza que bien tapado no debía de estar cuando su hijo se cayó por él.



La semana pasada, la pareja del dueño del terreno también dijo a la instructora que no fue advertida del peligro en el vehículo, pero que no descartaba que tapara el pozo porque su novio era muy perfeccionista.