Piden otra vez la dimisión de Ángela Rodríguez tras su última polémica

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que condene la actitud de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, la gallega Ángela Rodríguez Pam, tras difundir un vídeo en el que un grupo de jóvenes lamenta que la madre de Santiago Abascal no pudiera abortar.

"Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

¿Cesará Pedro Sánchez a estas sinvergüenzas?



Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad e Irene Montero, ministra de igualdad.

Al cántico de “Que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar”.



Espero que @vox_es las siente en el banquillo de los acusados. pic.twitter.com/TigaprMb2B — Edgar ✟🇪🇦 (@Edgar___es) March 9, 2023

Así se ha pronunciado ante el vídeo que ha grabado la secretaria de Estado de Igualdad, durante la manifestación del 8 de marzo, en el que un grupo de jóvenes aparece cantando: "Que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, qué pena me da, qué pena me da".

El jefe de la oposición considera que el Ejecutivo debe condenar este tipo de comportamientos de un cargo público porque "no todo vale en política". Además, ha expresado su solidaridad con Santiago Abascal y su familia.

Pastor: "Gran estrategia para darle votos a la ultraderecha"

También se ha pronunciado la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso y secretaria de Sanidad del PP, la también gallega Ana Pastor, quien ha criticado que una secretaria de Estado cuelgue ese vídeo. "Gran estrategia para darle votos a la ultraderecha", ha aseverado en un mensaje en la misma red social.

No es la primera vez que el PP censura los comportamientos de la secretaria de Estado de Igualdad. El propio Feijóo ya pidió a Sánchez su cese el pasado mes de enero por "hacer chistes" sobre la salida de prisión de agresores sexuales después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

En un acto de Podemos celebrado entonces bajo el lema, la número dos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ironizó sobre qué es lo que sucede con la rebaja de condenas de agresores sexuales que, según dijo, "es lo que nos está echando la extrema derecha a la cara".

Así, entre risas, aseguró que "de los creados de las personas van a ir al registro para cambiar se sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle, cientos, miles, oleadas". El líder del PP pidió a Sánchez su cese y tachó la actitud de la secretaria de Estado de Igualdad de "imperdonable

Vox exige a Sánchez el cese de 'Pam'

Vox también ha exigido este jueves el cese de la secretaria de Estado de Igualdad. "Señor Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato", ha reivindicado Vox este jueves a través de la cuenta oficial del partido en Twitter. En caso contrario, avisa Vox, tanto Sánchez como el Gobierno "cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar".

El vídeo ha sido condenado por numerosos dirigentes de Vox, que además acusan a la secretaria de Estado de incitar al odio contra el líder de un partido de la oposición.

"Es la misma izquierda cainita y criminal que incendió cientos de Iglesias, que mató a Calvo Sotelo y provocó la peor guerra civil de nuestra Historia. Su odio es infinito", denuncia por ejemplo el diputado de Vox por Cádiz Agustín Rosety.

La respuesta de la diputada gallega

La secretaria de Estado de Igualdad ha acusado este jueves a Vox de estar "teatralizando" al pedir su cese por el vídeo difundido en redes sociales en el que aparece con unas asistentes a la manifestación del 8M en Madrid que corean "¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

"Creo que los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay variedad de cánticos", ha apuntado Rodríguez, quien opina que "lo que las chavalas más jóvenes digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir decir o no decir".

La secretaria de Estado ha apuntado que Vox está "teatralizando un poco" porque "fundamentalmente lo que les sucede es que no entienden el feminismo y no han ido nunca a una manifestación feminista".

Su comentario sobre el Satisfyer

Un comentario de la número dos de Igualdad hace tan solo unos días, también con motivo del 8-M, ha tenido gran repercusión mediática hasta convertirse en trending topic en Twitter.

En una story de Instagram compartió una imagen de un Satifyer acompañado del texto "esta máquina mata fascistas", en alusión al mensaje que Woody Guthrie colocó en su guitarra en los años 40.

La polémica por las relaciones sexuales

La gallega también recibió críticas recientemente desde filas populares por unas declaraciones sobre la sexualidad fememina.

La secretaria de Estado de Igualdad se refirió en un coloquio al estudio sobre la sexualidad de las jóvenes españolas y en concreto al hecho "la penetración sea la práctica más habitual entre las mujeres jóvenes, por encima de la autoestimulacion" (el estudio habla de un 74%), un dato que ha calificado de "impresionante".

Ángela Rodríguez considera que este dato "habla de un desconocimiento de su cuerpo" por parte de las jóvenes y también de que "el relato de las relaciones sexuales" es "profundamente patriarcal" ya que, con la penetración se demuestra que "el papel de los hombres y su cuerpo" son "el paradigma de la normalidad de la sexualidad en la que viven las mas jóvenes".