El periodista y escritor Màxim Huerta Hernández será el nuevo ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado el presidente del Ejecutivo en su comparecencia para informar de la composición del mismo.

Este nombramiento ha sido uno de los últimos en desvelarse y no se ha conocido hasta que lo ha hecho público Pedro Sánchez. Sí se perfilaba que el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se separaría en dos.

Màxim Huerta Hernández nació en el municipio valenciano de Utiel, el 26 de enero de 1971. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia, cuenta también con un Master en Diseño gráfico e ilustración editorial por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid.

Como periodista, el ahora ministro de Cultura y Deporte ha ejercido de presentador de la edición de noche de Informativos Telecinco, para pasar a conducir la edición matinal de la cadena privada en septiembre de 2004. Ha trabajado once años en El programa de AR (Telecinco), donde fue copresentador del espacio matinal.

Según la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, de la cual es miembro, entre 1996 y 1999 trabajó en Televisión Valenciana –Canal 9 y Punt 2– como presentador y editor de Noticias. También en el canal autonómico ha ejercido como redactor de sus servicios informativos y como enviado especial a Francia.

Asimismo, en los años 1995-1996 fue jefe de Política Diario Valencia 7 Días y redactor del diario Las Provincias, en Valencia. En 1995 es nombrado director de Prensa Comarcal (Valencia) y también ha colaborado en emisoras de radio como Radio 5 de Radio Nacional de España en Utiel y Radio 97.7 en Valencia.

Recientemente Màxim Huerta ha grabado el programa de televisión Destinos de Película (producido por Globomedia para TVE) donde mostraba los rincones más cinematográficos de ciudades como Londres, París o Nueva York.

Huerta colabora con Gente despierta de RNE con la sección titulada Los cinco sentidos, con Glamour, Viajar National Geographic, 20 minutos y El Español.

En relación con su faceta de escritor, destaca La noche soñada, con la que obtuvo el Premio Primavera de Novela en 2014. También es autor de la obra de teatro Más Sofocos, junto al director Juan Luis Iborra, y la pieza de microteatro Me quedo muerta.

Soto, Risto Mejide y Agustín Fernández Mallo, primeros en felicitarle

El cantante José Manuel Soto, el presentador Risto Mejide o el novelista Agustín Fernández Mallo han sido algunas de las primeras personalidades del mundo de la cultura en felicitar públicamente a Màxim Huerta.



"No se si Máxim Huerta está preparado para ser ministro pero si se que es un buen tipo y le deseo toda la suerte, es una apuesta valiente", ha escrito en Twitter el cantante José Manuel Soto.



Por su parte, el presentador Risto Mejide, ha destacado las capacidades del nuevo ministro de Cultura. "Pues qué queréis que os diga, adoro a Máxim Huerta. Me parece uno de los tipos con más sensibilidad, inteligencia y cultura que podría ocupar esa cartera. Mi más sincera enhorabuena", ha publicado también en la red social.



"Mi sincera enhorabuena al amigo Màxim Huerta, go ahead!", ha sido el mensaje del novelistas Agustín Fernández Mallo, mientras el cantautor Marwan ha calificado como una "gran noticia" que "alguien con sensibilidad" asuma la cartera de cultura.



"Pues Màxim Huerta es de esas personas que brilla y hace brillar a los demás. Y está enamorado de la cultura. Enhorabuena amigo", ha destacado el presentador y novelista Christian Gálvez poco después de conocer la noticia.