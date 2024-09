Pere Navarro avisa: "Con la nueva tasa de alcoholemia no se podrá beber absolutamente nada"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, precisa en una entrevista con Efe que la nueva tasa de alcohol –0,2 gramos por litro de sangre y 0,1 miligramos en litro por aire aspirado– equivale a "tolerancia cero", por lo que advierte a los conductores: "No se puede beber absolutamente nada".

Navarro ha explicado que la rebaja de 0,5 a 0,2 g/l, que se materializará lo antes posible aunque no cree que sea este año, viene avalada por un recomendación de la Comisión Europea como medida para disminuir la siniestralidad, así como por las peticiones de numerosas asociaciones de víctimas y fundaciones del ámbito de la seguridad social.

Además, países como Suecia y Noruega, referentes en este campo, tienen también establecido un 0,2 y va en coherencia con las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que advierten de que "si bebes no conduzcas" o "solo cero tiene cero consecuencias", indica.

¿Por qué no fijar una tasa cero de alcohol?

El responsable de la DGT aboga por superar el debate del "consumo moderado" y por no entrar en disquisiciones sobre cómo puede afectar a los niveles de alcohol el sexo o la edad. "No se puede beber y conducir", insiste.

Preguntado por qué entonces no se establece la tasa cero, se remite a la recomendación de la Comisión Europea, a Suecia y Noruega, países en los que se mira España, y a que hay algunos procesos digestivos que pueden dar niveles en sangre, lo que "técnicamente nos podría crear algún conflicto".

Cree que hay bastante consenso sobre la medida. "No hemos visto ninguna opinión en contra, lo cual en este país y en estos momentos, pues tiene su miga", asegura.

Rechaza Pere Navarro que fijar una tasa cero sea impopular, a la vez que no cree que la de 0,2 cree confusión al conductor que pueda pensar que tiene margen para beber, porque, dice, en España si se explican bien las cosas "el ciudadano lo entiende y responde". "Es absurdo el debate de una cerveza sí, dos no, o una copa de vino sí y dos no. Puedes beber lo que quieras, pero no si vas a conducir, no", insiste.

Reducción de la mortalidad en las carreteras

Navarro apunta a que el país está "estancado" en cifras de 1.800 fallecidos cada año y 9.200 heridos hospitalizados y "no podemos resignarnos, ni quedarnos con los brazos cruzados dando palotes y contando y contando víctimas".

Algo había que hacer y la rebaja de la tasa de alcoholemia al volante es "un paso que nos da la impresión de que tendrá sus efectos en la reducción de la siniestralidad", recalca el director de tráfico.

Aunque reconoce que no existen estudios al respecto que cuantifiquen con datos esa disminución de accidentes, se muestra convencido de que va a suponer un salto cualitativo en la reducción de los siniestros mortales.

Uno de cada cuatro fallecidos en carretera es motorista a pesar de que este colectivo no llega al 3% del tráfico

A la pregunta de por qué no se ha hecho antes teniendo en cuenta que la tasa del 0,5 lleva en vigor desde 1990, Navarro ha explicado que "la sociedad va evolucionando y hay un momento en que está madura y te lo pide, que es lo que ha pasado ahora".

Después del alcohol, tocan las drogas

En cuanto a si la medida se puede extrapolar al consumo de drogas al volante, ha asegurado que le gustaría, si bien "es más complejo. Con el alcohol tenemos unas tasas muy marcadas, con las drogas todavía no hemos llegado a poder identificar el nivel exacto, con lo cual solo se habla de presencia o no en el organismo".

El director de tráfico ha reconocido que la presencia de estupefacientes en los conductores va en aumento, por lo que ha apuntado que "después del alcohol toca insistir con el tema de las drogas".

El "gran reto" de tráfico es disminuir las muertes de motoristas

Pere Navarro también se muestra "muy preocupado" por la alta mortalidad de motoristas en carretera y reconoce que el "gran reto" de la seguridad vial en España es disminuir esas cifras. "Casi 900 muertes cada año, 350 en carretera y 150 en ciudad, es un disparate", admite.

"La mayoría de los siniestros mortales son por salida de la vía. Es el motorista solo y sus circunstancias, al coger una curva o algo así se sale de la vía y se mata", señala el director general de la DGT.

Este domingo, además, unos 4.000 motoristas, según Delegación del Gobierno, se manifestaron por las calles de Madrid para demandar que se "restituya el derecho a la seguridad" por parte de las instituciones y pidieron el ceso "inmediato" de Navarro.

El responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) apunta a la velocidad inadecuada, las distracciones y, en algunos casos, al consumo de alcohol como factores que pueden influir en esas tasas de mortalidad, aunque cree que también puede haber otros.

Pone el acento en las cifras: uno de cada cuatro fallecidos en carretera es motorista cuando este colectivo no llega al 3% del tráfico, por lo que hace un llamamiento a la prudencia.

Asegura que siempre hay margen para adoptar nuevas medidas más allá de las ya puestas en marcha. Dentro de la DGT existe un grupo de trabajo en el que tienen representación las asociaciones de motoristas o los vendedores de motos. "Y estamos alineados con ellos", señala.

Considera que el uso del airbag "va a suponer un gran salto adelante en la seguridad de los motoristas". Van a ser los agentes de tráfico de la Guardia Civil los que van a dar ejemplo para que se extienda a los usuarios de motocicletas.