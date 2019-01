Pepu Hernández, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid 

El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu Hernández, será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, según ha adelantado La Sexta y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Las mismas fuentes han detallado que tanto el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de los socialistas en Madrid, José Manuel Franco, llevaban "un tiempo" barajando la posibilidad de ofrecérselo a Hernández, que finalmente ha dado el 'ok' a la propuesta que le ha lanzado el partido.

No obstante, Pepu Hernández, como han recordado estas fuentes, tendrá que someterse a un proceso de primarias, extremo que ya ha confirmado el propio entrenador que está dispuesto a afrontar. Por lo tanto, serán los militantes los que decidirán finalmente si quieren a Hernández como candidato al Consistorio de la capital.

El PSOE-M, según el calendario aprobado, celebrará las primarias el 9 de marzo y los precandidatos tendrán de plazo para presentarse del 12 de febrero hasta el 18. La recogida y presentación de avales será del 19 al 26 de febrero y el 27 será cuando se produzca la proclamación provisional de los candidatos.

De momento, Pepu Hernández se puede encontrar con otros aspirantes a ser cabeza de lista del PSOE en Madrid. El exalcalde socialista de Fuenlabrada Manuel de la Rocha Rubí mantenía hasta hace una semana su decisión de presentarse a las primarias, mientras la Ejecutiva Federal no presentaba candidatos. También alguna concejala del Ayuntamiento de Madrid, como Mar Espinar, no descartaba la idea.

MUCHAS PROPUESTAS PERO NINGUNA CONFIRMACIÓN. El PSOE es el único de los cuatro partidos con representación en el Palacio de Cibeles que no había anunciado candidato o precandidato para las próximas elecciones municipales de mayo. En las quinielas habían aparecido muchos nombres en los últimos meses, pero ninguno terminaba de cuajar por distintos motivos.

Uno de los primeros en salir fue el de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pero enseguida se autodescartó. Fuentes socialistas aseguran a Europa Press que en ningún momento se le llegó a hacer una petición formal, a diferencia, por ejemplo, del exsecretario general del PSOE y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declinó la propuesta por estar centrado en su labor universitaria aunque se puso a disposición del partido para trabajar desde dentro, según apuntan desde el PSOE-M.

También se habló de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, descartada tras la polémica por su relación con el comisario Villarejo; o del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien desveló que conoció a Pedro Sánchez cuando éste le tanteó para el Ayuntamiento de Madrid, antes de la moción de censura donde se proclamó presidente del Gobierno.

Asimismo, sonó el nombre de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o de la jueza Pilar Llop, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, aunque perdió fuerza desde que se conoció su estado de embarazo, cuya etapa final coincidiría en plena campaña electoral.

REYES MAROTO CENTRABA LAS MIRADAS. Hasta ahora, la que ocupaba el primer puesto de las quinielas era la ministra de Industria, Reyes Maroto, muy querida en el PSOE-M, ya que antes de ser designada como miembro del Consejo de Gobierno de Pedro Sánchez fue diputada en el Grupo de la Asamblea de Madrid.

Fuentes de la dirección regional explicaron a Europa Press que en estos momentos Maroto seguía siendo únicamente ministra y que aunque su nombre sonaba cada vez con más fuerza, no podían hablar de que la decisión estuviera tomada. Tenían muy presente que su salida obligaba a una crisis de Gobierno a Sánchez.

La elección de Pepu Hernández responde también a los valores que los socialistas madrileños andaban buscando para su aspirante a arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Habían pensando en personalidades del mundo de la cultura y del deporte, e incluso llegaron a pensar en perfiles similares como el del exentrenador también nacional pero de fútbol Vicente del Bosque.

El PSOE afronta estas elecciones con encuestas que le han llegado a posicionar como quinta fuerza política, por detrás de Vox, que irrumpiría en el Pleno de Cibeles por delante de ellos, como recoge la última encuesta publicada por Telemadrid. No obstante, los socialistas no quieren entrar a valorar estos sondeos, entre otras cosas, porque como apuntan, cuando se llevaron a cabo no tenían ni candidato.