El peligroso nuevo reto viral: 'surfear' sobre un tren en marcha

El nuevo reto viral extremo, conocido en inglés como trainsurfing podría acabar en tragedia si se extiende. Por eso los Mossos d'Esquadra ya tratan de identificar a dos jóvenes youtubers que se grabaron saltando sobre un tren en marcha en Barcelona y lo difundieron por las redes sociales.

La policía catalana advierte de que serán denunciados por incumplir la ley de seguridad ferroviaria y por utilizar un dron para captar su irresponsable y temeraria iniciativa sin tener el permiso necesario para hacerlo. "No te pongas en peligro para conseguir un minuto de gloria", advierten los Mossos.

Estem fent gestions per identificar aquests dos menors i se'ls denunciarà per la llei de seguretat ferroviària i per no tenir permís per fer volar el dron pic.twitter.com/itubjIUBe8