Pedro Sánchez rectifica para que todo el Gobierno gestione los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido finalmente que la gestión de los fondos europeos se haga desde el Consejo de Ministros, con la participación de todos su miembros, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le trasladara su malestar por haber sido excluido de la comisión interministerial que se iba a crear para tal fin.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, al ser preguntada por el borrador del real decreto-ley que prepara el Gobierno para gestionar esos fondos y para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el que se especificaba la composición de esa nueva comisión, sin la presencia de Iglesias.

Según el texto de ese borrador, adelantado por Europa Press, la llamada Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que iba a presidir el propio Sánchez, iba a estar compuesta, además, por dos Vicepresidencias y nueve Ministerios. Entre ellos no figuraba Iglesias, y solo había un representante de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El propio líder de Unidas Podemos le trasladó a Sánchez su malestar por esta decisión, cuando tuvo conocimiento de la composición de la nueva comisión que se iba a crear.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha decidido que la gestión y el control de los fondos europeos se lleve a cabo en el propio Consejo de Ministros, al entender, según Montero, que todos los departamentos tienen "una parte más o menos intensa en la distribución" de esos fondos.

Comisión para los fondos

Sánchez ha renunciado de este modo a su propuesta de crear una comisión interministerial dedicada en exclusiva a la gestión de los fondos, bajo su presidencia, que anunció ya en julio a los líderes autonómicos, durante la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

La ministra portavoz ha restado importancia a este cambio, argumentando que el borrador que se ha hecho público no era el definitivo, como prueba el hecho, a su juicio, que el texto no había recibido el visto de todos los departamentos, empezando por el que ella dirige.

También ha defendido que forma parte del "día a día" del Gobierno y de su "trabajo cotidiano" el debate interno de las normas en las que trabajan, y las posibles modificaciones que surjan de ese intercambio de información y que, por ello, esa modificación "no tiene más valor ni trascendencia".

"Cuando aparece un documento, tenemos que tener toda la cautela porque son documentos que se están trabajando y que en el debate dentro del Gobierno se pueden producir cambio", ha argumentado. "No sé qué número de borrador es el que se ha conocido pero esto es lo que tienen as cuestiones de la inmediatez", ha apostillado más tarde.

Una cuestión de calado

Además, ha afirmado que no cree que en los borradores que se han ido elaborando este elemento "haya tenido mayor valor", y ha criticado que se intente "sacar punta y trasladar una situación de tensión al interior del Gobierno" porque este cambio en el borrador del real decreto.

"Las materias que puedan provocar cierta tensión corresponden a cuestiones de calado importante que pueden tener una trascendencia. Que en una comisión estén un número de ministros u otro no forma parte de los debates. Son cuestiones de trámite subsanables", ha apostillado.

Montero ha asegurado asimismo que este asunto no se ha abordado en el Consejo de Ministros de este martes, pero ha insistido en que ella sí conocía la "voluntad" del presidente del Gobierno de sustituir esa anunciada comisión interministerial por el Consejo de Ministros para la gestión de los fondos europeos.

"Lo que yo sí sé es que el presidente ya había decidido hace unos días, y así me consta, que era mejor que en vez de nombrar una comisión interministerial, dado que las reformas afectan a la totalidad del Gobierno, el ámbito estuviera en el Consejo de Ministros", ha recalcado.

La ministra ha enfatizado que la modificación de los borradores de las diferentes normas que se trabajan en el Gobierno, y que son objeto de debate entre los diferentes Ministerios, es su "día a día". "No es algo con lo que nos podamos ver sorprendidos porque para eso estamos", ha ahondado.

"Si no, no podríamos hacer el proceso de recogida de información porque hasta que no estuviera el definitivo, parecería que nos contradecimos, cuando se trata de algo tan natural como el proceso de elaboración de una norma", ha incidido.