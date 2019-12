Pedro Sánchez: "Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmó que el desbloqueo político en España no depende solo del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, sino que es responsabilidad "de todas las fuerzas parlamentarias", aunque descartó que vaya a haber terceras elecciones. La candidata a suceder a Albert Rivera al frente de Cs, Inés Arrimadas, pidió al líder socialista una reunión a tres con el presidente del PP para lograr un acuerdo para un "Gobierno moderado". Sánchez accedió a la cita con Cs, pero no con el PP.

"Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones", dijo Sánchez, esquivo cuando se le preguntó por la posible fecha para su investidura. A su juicio, el PSOE está "muy cerca" de conseguir los 176 escaños para una investidura con mayoría absoluta. "Queremos que haya un Gobierno cuanto antes. No le quiero poner ninguna fecha, no sé si el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. Lo que sí está claro es que España necesita un Gobierno cuanto antes".

Y la formación de un Ejecutivo "no solo depende del PSOE" en un país donde "hay síes, noes y abstenciones", sino que "depende de todas las fuerzas políticas". Por eso preguntó a todos los líderes: "¿Por qué continúan en el bloqueo? ¿Qué alternativa ofrecen?".

Sánchez ya no descarta investidura en enero, evita desvelar qué negocia con ERC y pide responsabilidad a PP y Cs

"Encima de las siglas", apeló una vez más "al conjunto de actores políticos" a facilitar un Gobierno que permita "afrontar desafíos tan graves y elocuentes" como el del cambio climático, para lo que necesitará "no solo conseguir la investidura, sino forjar alianzas parlamentarias".

POSITIVO. "Estamos muy cerca de los 176 escaños", dijo Sánchez sobre una investidura con el apoyo no solo de fuerzas de izquierdas, sino de otras más conservadoras, algo que consideró positivo para «construir una mayoría para echar a andar la legislatura» y poner en marcha la agenda progresista. En ese sentido, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, le brindó una oferta "para hacer historia" con un acuerdo parlamentario moderado entre constitucionalistas.

"Quiero proponer una mayoría de 221 escaños moderados y constitucionalistas" para llegar a un acuerdo que permita poner en marcha un Gobierno que deje fuera a populistas, nacionalistas y separatistas, planteó en una rueda de prensa en el Congreso. Aunque para Arrimadas la mejor opción es la fórmula de un acuerdo parlamentario con un Gobierno en minoría del PSOE, no descartó otras fórmulas. Insistió en que Cs no exige que estén los tres partidos en el Ejecutivo y que lo importante es que haya acuerdos de Estado en cuestiones clave como "no dar ni agua a los nacionalistas", el blindaje de las pensiones, afrontar los retos económicos y de empleo o apoyar a las familias.

Cs plasmó esta oferta en una misiva, de la que no informó al líder del PP. Fuentes socialistas señalaron que Sánchez accede a una reunión con Arrimadas, pero no a tres bandas con Casado como proponen desde el partido naranja.