Toni Bolaño: "Pedro Sánchez llamaba a Iván Redondo veinte veces al día"

¿Por qué Iván Redondo y por qué ahora?

Que sea ahora es casualidad. Yo decido hacer el libro cuando fallece mi padre, en octubre del año pasado y me dije a mi mismo, voy a hacer algo en honor a mis padres porque soy lo que soy gracias a ellos. Y, ¿por qué Iván Redondo? Porque la comunicación y la estrategia política la llevo en vena, es mi droga, y me apetecía hacerlo. Comencé a trabajar en él en octubre, debía entregarlo en mayo, pero debido a los acontecimientos que se sucedieron (las elecciones de Madrid, que a Iván le ofrecieron ser ministro, la remodelación de Gobierno...) intentamos aguantar hasta el 31 de julio, y tuvimos suerte de que finalmente la remodelación no haya sido en septiembre como se preveía. Como resumen podemos decir que ese ahora ha sido un cúmulo de casualidades y un año de trabajo.

¿Considera que Iván Redondo tuvo tanto poder como se piensa?

El consultor político tiene un poder delegado del líder, nunca un poder ejecutivo como los ministros o los conselleiros. El líder es el que tiene el poder, el consultor no, aunque sí que es cierto que tiene conexión e influencia sobre él, el que toma las decisiones es el líder. Los que dicen que el consultor tiene todo el poder tienen mala fe, porque no es cierto, y menos en el caso de Pedro Sánchez. Él tomaba las decisiones y el consultor (Iván) presentaba alternativas. Uno de los grandes errores es pensar que cuando haces un movimiento magistral el contrario no se mueve, pero siempre lo hace. Esa es la habilidad de Iván: tiene una mirada amplia.

¿Cree que existe un antes y un después de la figura de Iván?

Sin ninguna duda. Existe un antes y un después en lo que ha montado en Moncloa, que yo creo que lo van a mantener todos los partidos, esté quien esté en el Gobierno. Hay otras regiones como Madrid en las que Miguel Ángel Rodríguez está haciendo algo similar, porque al final en política necesitas consultar muchas cosas, es muy interdisciplinar, porque la visión profesional te aporta una idea sobre cualquier conflicto. Para llegar a los colectivos estratificados necesitas saber como tienes que llegar. Iván con su trabajo ha roto moldes. Es la primera vez que el jefe de gabinete es un consultor político, lo que le otorga cierta atracción con personas que se están iniciando en la comunicación política.

Con un papel tan importante después de haberse hecho a sí mismo y de haber conseguido un hueco en Moncloa, ¿cuáles considera usted que son las causas de su salida?

Creo que fue la sensación de que le habían perdido la confianza. No le informaron de la moción de Murcia, le dejaron solo en las elecciones de Madrid... Y una serie de cuestiones que le animaron a decir entonces me voy. Bien es cierto de que el presidente (Sánchez) le intenta retener, con la remodelación de Gobierno le ofreció un Ministerio que Iván rechazó y finalmente todo se precipita y acaba yéndose siendo consecuente con su decisión. Ahora Sánchez se ha rodeado de gente que en la época en la que mandaban no ganaban ni una sola elección, es su gran error. En política cuando un líder está desahuciado por los suyos recurre a gente osada y arriesgada porque no tiene nada que perder, pero en el poder se convierten en muy conservadores.

¿Y las consecuencias?

Para Iván ninguna. Para el PSOE considero que es un paso atrás y puede pagarlo caro. El presidente no tiene trinchera, recibe todo en primera persona. La falta de estrategia es una de las consecuencias; la ausencia de un calendario óptimo es otra, puesto que Andalucía no pinta bien. Y quizás, la más peligrosa, que se produzca un efecto dominó: si se pierde en Andalucía se pueden perder también las municipales y autonómicas. Y por último, los datos que están saliendo que no son halagüeños, puesto que en la gente joven la candidata preferida es Yolanda Díaz, con lo que debería empezar a moverse para revertir la situación. La salida de Iván Redondo puede enterrar todo el capital político que ha conseguido el PSOE desde el 2017.

¿Está seguro de que para Iván abandonar la Moncloa no va a traerle ninguna consecuencia?

Creo que se va a reinventar. Va a montar su empresa y va a hacer lo que a él le encanta. Lee las encuestas de forma muy profunda, no se queda en el titular, y va a tener sus clientes, pero ya puedo adelantar que no se va a dedicar a la política. Por lo menos por ahora. Tiene 40 años y toda la vida por delante.

Recientemente se ha prestado a una entrevista en televisión, que ha recibido numerosos comentarios y ha tenido un gran eco en la sociedad. ¿Cree que le ha perjudicado?

Yo creo que al que le ha perjudicado es al entrevistador, porque ha quedado retratado. Iván dijo lo mismo que a otros periodistas, y tuvo titulares durante varios días. Creo que Évole no supo ver lo que le dijo y creo que se equivocó como profesional.



¿Qué opinión cree que tiene la sociedad sobre él?

Es algo que desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que el libro está teniendo mucho éxito en la gente joven, porque ha puesto una profesión encima de la mesa. Hay interés porque nunca se ha escrito sobre estrategia política en España y eso genera también morbo. El libro es una sucesión de fotos fijas de lo que ha sucedido en la política española en los últimos años, pero también responde a preguntas como: ¿Cómo se produce el efecto Illa?, ¿Cómo se produce el efecto de Pablo Rodríguez Balido? ¿Cómo se hace?

¿Qué futuro le augura?

Tiene mucho recorrido. Como te decía, ya ha conseguido mucho, y le auguro mucho éxito, tiene la vida muy fácil. Le gusta la comunicación y la estrategia política y puede volver pero se va a tomar su tiempo.