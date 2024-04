Directo | Pedro Sánchez no descarta volver a presentarse en las próximas elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta volver a optar a revalidar el cargo en las próximas elecciones generales porque, tras su tiempo de reflexión, asegura estar "con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto".

Sánchez ha mostrado esa disposición en una entrevista en la Ser en la que no ha concretado ninguna medida para la regeneración democrática que anunció en su comparecencia del lunes y que ha dicho que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación.

Una lucha que ha explicado que no puede hacerse "en tres días, en tres meses o tres años" y que trasciende la presente legislatura, por lo que ha subrayado que está con ánimo para continuar en esa tarea.

"Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", ha añadido.

La lucha contra los bulos de los que ha denominado "pseudomedios" ha insistido que debe ser una pieza clave de la regeneración democrática, pero también se ha referido a cuestiones relativas a la Justicia como la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Si el PP sigue bloqueando, ha dicho, esa renovación, "la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el PP al gobierno de los jueces".

Al plantearle si eso supondrá un cambio de las mayorías necesarias para la renovación, no lo ha concretado, pero ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial. "Lo vamos a llevar a efecto, y espero que cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante", ha añadido.

Reaparecerá en la campaña de Cataluña el jueves

El presidente del Gobierno participará el próximo jueves, 2 de mayo, en un mitin del PSC en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en la que será su primera aparición en la campaña electoral catalana tras decidir seguir en el cargo.

Además del mitin del jueves en Sant Boi, según las previsiones del PSC, Sánchez también intervendrá en un acto electoral el sábado 4 en Montmeló (Barcelona) y el viernes 10 en el mitin final, que tendrá lugar en Barcelona.

El líder del PSC y candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, dijo este lunes que, tras confirmarse la continuidad de Sánchez, los socialistas catalanes ya esperaban con "ilusión" que el presidente se sumara a la campaña electoral.

"Mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera"

Pedro Sánchez afirm este domingo que su mujer, Begoña Gómez, fue la primera que le pidió que no dimitiera durante los cinco días de reflexión que se dio para decidir si seguía o no en el cargo, algo que dijo que necesitaban tanto él como los ciudadanos.

Sánchez hizo esta consideración en su primera entrevista en Televisión Española horas después de desvelar que se mantenía al frente del Ejecutivo. Según explicó, su esposa, que no tuvo conocimiento de su periodo de reflexión hasta que publicó su carta a la ciudadanía en las redes sociales, aseguró que le dijo desde el primer momento que no dimitiera. "Cuando leyó la carta, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera", recalcó antes de señalar que el miércoles no tenía decidido renunciar pero sí estuvo presente esa posibilidad después.

Subrayó que él necesitaba parar y que los cinco días transcurridos no los olvidará "ni personal ni políticamente" tras las movilizaciones que se produjeron en su favor y en defensa de la democracia. Esas movilizaciones, dijo, han "servido para abrir un debate necesario como el de qué hacer contra la mentira, la crispación, la insidia, la difamación y la perversión del debate público".

"Esos cinco días los necesitaba yo y la propia ciudadanía. No es un tema que me afecte sólo a mí personalmente; es un tema que afecta a la democracia", recalcó antes de señalar que se trata de un debate que ha entrado en los hogares españoles.

Autocrítica y críticas a Feijóo

Al plantearle si admitía alguna autocrítica, asumió la de "no haber actuado antes ante el avance del problema de la desinformación y las fake news". Respecto a los medios de comunicación, cargó contra los "digitales o páginas web" que a su juicio no son medios informativos y que están "pervirtiendo" el debate público. Al ser interrogado sobre si llevará a cabo medidas concretas para mejorar la situación, Sánchez señaló que su objetivo será desterrar los insultos del Parlamento y el rechazo a la desinformación y los bulos, pero no concretó ninguna iniciativa.

El socialista aseguró además que va a hablar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el resto de diputados y líderes de la oposición en el Congreso, aunque dijo que está convencido de que la "persecución y el acoso contra mí y mi familia se va a redoblar". Además, insistió en que no ha habido teatro en ninguno de sus actos, respondiendo a las acusaciones lanzadas por Feijóo. "Lo que no puede ser es que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación", añadió.

El presidente anunció además que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si continúa el bloqueo del órgano que lleva más de cinco años caducado.