Pedro Sánchez cita a Pablo Casado, que se pensará si acude, molesto por las formas

PSOE y PP escenificaron este martes el distanciamiento que hay entre ambos en plena crisis por el coroanvirus. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, anunció en una rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará este jueves con Pablo Casado la ronda de contactos para la reconstrucción tras el coronavirus. Al líder del PP no le gustarón las formas y dejó en aire su asistencia.

Y es que el El PP considera un nuevo "desplante" e "insulto" por parte del Gobierno la forma en la que ha informado de la reunión. Fuentes del partido han explicado que la decisión se adoptará cuando Moncloa "llame" para ver agendas y se comunique algo más que el día de la cita.

Un encuentro entre Sánchez y el líder de la oposición, a la que el PP se refiere solo como "posible" porque aseguran que no pueden admitir que se cite en formato de ronda de consultas en audiencia, sino que debe de hacerse "a través de un acuerdo previo con un mínimo de respeto al principal partido de la oposición".

Desde el PP destacan que tiene una trayectoria institucional "demasiado relevante" en los últimos 40 años "como para consentir más desplantes e insultos de este Gobierno" y le advierten de que que "así no", porque no creen que se abra de esta manera una posibilidad de acuerdo.

Los populares consideran que la actitud del Gobierno, con un presidente que no ha llamado al líder del PP desde hace once días y que anuncia en una rueda de prensa el inicio de contactos, demuestra "nula voluntad de pacto", además de una "arrogancia e incapacidad que dificulta cualquier colaboración con la oposición".

Por eso, la presencia o no de Casado en ese encuentro queda pendiente de que Moncloa comunique "algo más" que el día de la reunión y el partido no decidirá sobre esta cuestión hasta que haya una llamada para ver las agendas. El PP asegura que, en todo caso, no va a contestar al Gobierno "a través de una rueda de prensa".

Entrevistas bilaterales

Montero aseguró que el presidente mantendrá a lo largo de la semana entrevistas "bilaterales" con todos los líderes de las fuerzas políticas, también quiere hacerlo con los independentistas, con la intención de avanzar en el gran pacto por la reconstrucción del país que permita sentar las bases para el día después de finalizar la pandemia.

La Portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no romperá con su socio Unidas Podemos, para poder llevar a cabo esos pactos con el PP como ha pedido este martes la fundación FAES, que preside José María Aznar.

"El Gobierno es fuerte y cohesionado y se considera con la capacidad de poder impulsar esta convocatoria. No se trata de utilizar esa ventaja para deseos que no se van a producir", ha exclamado Montero en referencia a la recomendación de FAES

De hecho, ha considerado este planteamiento del expresidente del Gobierno como una "excusa" y ha advertido al principal líder de la oposición que debe acudir al encuentro en Moncloa sin poner ninguna condición y con "espíritu constructivo y de arrimar el hombro" para propiciar, ha dicho, el ambiente básico que permita caminar con el resto de los interlocutores que acudan a las citas con el presidente. "No se trata del cortoplacismo, sino de tener altura de miras", ha remachado.

Casado plantea a Sánchez plan de choque urgente

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pactar un "plan de choque urgente" e "inmediato" sobre material sanitario, test y ayudas para los desempleados y las personas que "peor lo están pasando" en la crisis del coronavirus, y ha agregado que "tiempo habrá" de discutir otros acuerdos, en alusión a los Pactos de la Moncloa que quiere impulsar el Gobierno.

"Lo importante es que haya una lealtad y unidad en las dos direcciones y que, más allá de hablar de lo que tiene que pasar en España en los próximos meses, que tiempo habrá para hablarlo y discutirlo, nos pongamos de acuerdo en un plan de choque inmediato para material, para test y para ayudas a los desempleados y a los que peor lo están pasando", ha asegurado.