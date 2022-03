Pedro Campos, amigo de Juan Carlos I: "Su vuelta está cerca"

El regatista Pedro Campos, presidente del Náutico de Sanxenxo (RCNS) y amigo personal del rey Juan Carlos, cree que el rey emérito está "cerca" de regresar a España, aunque antes, puntualiza, podría ir a Portugal.

"Por sentido común, cuando vuelva éste no va a ser el primer sitio. Tiene una gran relación con Cascais, Estoril... y por ahí va a estar", avanzó Campos en una entrevista en el programa de Ana Rosa de Telecinco.

El director del Bribón, barco con el que competía el monarca en la clase 6m, no esconde que el grupo de amigos de Juan Carlos está "deseando" que llegue cuanto antes, y recuerda que en junio se disputa el Campeonato del Mundo de esa clase en la ría de Pontevedra.

"Si no viniese para el mundial sería algo extraño. Él es el campeón mundial, tiene que defender el título", destacó Campos, quien ve "muy bien" de ánimo a Juan Carlos cuando charlan telefónicamente.

El presidente del RCNS dejó claro que Sanxenxo es "la casa náutica" del emérito y que allí es "muy querido" por todos los vecinos porque su presencia en las regatas que se celebran es "un gran atractivo" turístico.

En cuanto a los problemas legales del emérito con la Justicia, Campos apunta que, "honradamente", no tiene una opinión porque con él "solo hablo de deportes, nunca hablamos de eso".

Campos sostiene que el padre de Felipe VI está "bien instalado y cómodo" en Emiratos Árabes, y confiesa que no le habla "prácticamente nunca" de su sucesor. "No lo he visto, pero los pocos que han coincidido con él porque han ido por allí dicen que físicamente está fantástico. Ha adelgazado, el tema de la pierna lo lleva mejor y puede caminar", desvela Campos.