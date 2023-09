El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, se negó a contestar la pregunda del periodista Vito Quiles tras la votación de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

GRAVÍSIMO. Patxi López me insulta en el Congreso al preguntarle por la amnistía. Es increíble el trato anti democrático hacia la prensa incómoda. Le voy a denunciar por injurias. pic.twitter.com/LdxuT2IVZ0 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

Este es el tuit al que se refiere Patxi López y que el cobarde, racista y putisimø sunnormal de Vito Quiles borro. pic.twitter.com/xhJ33ll9L8 — La nieta de María 🖤 (@_Lanieta_) September 27, 2023

Hola @patxilopez, te presento a mi mejor amigo. Iremos juntos al juzgado a denunciarte por llamarme racista. pic.twitter.com/0HBTCWfpWY — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

"Te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española jugó y ganó acon un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas", argumentó el diputado vasco.Y es que Quiles, exreportero de, plataforma impulsada por Javier Negre, había escrito un polémico tuit durante el partido de la selección española ante. "¿Pero qué selección española es esta?", se preguntaba el periodista, adjuntando una imagen deLa respuesta del periodista al rechazo de López no tardó en llegar vía Twitter, donde Quiles publicó una foto junto a un hombre de raza negra: "Te presento a mi mejor amigo. Iremos juntos al juzgado a denunciarte".