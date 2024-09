Unanimidad para sacar adelante la Ley para pacientes de Ela

Las 4.000 personas con Ela en España contarán con una ley en la que ha habido consenso en el arco parlamentario y que incorpora las tres aportaciones de la asociación ConELA, entre las que está la atención 24 horas de la situación de estos enfermos.

El PP, PSOE, Sumar y Junts han acordado este martes un texto para sacar adelante la ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (Ela), que incluye la atención continuada especializada 24 horas para las personas con Ela en estadios avanzados.

El pleno del Congreso aprobará previsiblemente el 10 de octubre esta ley, han informado fuentes parlamentarias.

Previamente, una ponencia del Congreso se reunirá para refundir los textos presentados antes del acuerdo por los diversos grupos parlamentarios y otra ponencia dará el visto bueno al dictamen, que es el texto definitivo que será sometido a votación en el pleno.

En concreto, las tres aportaciones de ConELA incluidas en la ley son la atención 24 horas de estos enfermos mediante un sistema coordinado sociosanitario, la agilización de los trámites de revisión de los pacientes y la revisión del baremo de dependencia (que recoge la imposibilidad de movilidad del enfermo).

Además, la ley incorpora una disposición adicional en la que el Gobierno "se comprometa a convocar no solo a comunidades autónomas y ministerios competentes, sino también a asociaciones y colectivos de afectados en el plazo de 2 años para analizar cuál ha sido el efecto real de la norma", según ha apuntado en declaraciones a los medios la diputada de Sumar y presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Verónica Martínez Barbero.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado su agradecimiento en X a la asociación ConELA por el "impulso" para acordar un texto que es "un ejemplo de los avances en esta legislatura".

Casi 4.000 personas con ELA y sus familias estaban esperando este pacto y esta ley.Muchas no la han podido ver. Los enfermos y enfermas no pueden perder más tiempo.



Gracias a ConELA por no dejar ni un segundo de recordarnos la importancia de leyes que hagan más fácil lo difícil.