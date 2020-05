Paradojas sin explicación: ir a casa de un amigo sí, pero no a la segunda residencia

1. ¿Cómo podrán ser esas reuniones de amigos y familia?

En esas reuniones de hasta diez personas se tendrá que mantener la distancia de seguridad y respetar las normas de higiene relativas al lavado de manos y la etiqueta respiratoria, es decir, las normas que recomiendan toser en el codo, respetar la distancia de dos metros con otras personas y, si no es posible, usar mascarilla. Sobre todo hay que evitar aglomeraciones de muchas personas. Dichas reuniones podrán ser tanto en casa como en la calle.

2. ¿Podré sentarme en una terraza a tomar algo?

Sí, siempre que haya sitio, porque solo se podrán ocupar el 50% de las mesas de las terrazas. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes no superarán nunca las diez personas.

3. ¿Podré ir a mi segunda residencia en la provincia?

Una de las dudas principales que suscita el cambio de etapa es la limitación geográfica. El paso a la fase 1 amplía la movilidad de la frontera del municipio a la de la provincia. De esta forma, la única limitación expresa que indica el plan de desescalada del Gobierno va en relación a las segundas residencias, a las que no se podrá acudir hasta la fase 2 pese a encontrarse en el mismo núcleo provincial. Sí se podrá ir a visitar a un familiar o a un amigo. En este punto hay contrasentido.

4. ¿Hasta qué punto afecta la limitación horaria?

A diferencia de las franjas horarias que regulan el deporte y los paseos al aire libre, el Gobierno no ha establecido un horario para las reuniones, más allá que el habitual de la hostelería o el que garantice la armonía comunitaria en el caso de las viviendas. Al menos no hasta la fecha. El ministro apunto ayer incluso que esas reuniones pueden prolongarse más allá de las once de la noche, hora en la que en la actualidad acababa la posibilidad de salir de casa.

5. ¿Se podrán hacer viajes en coche y cómo serían?

El camino a las nuevas reuniones se podrá hacer incluso compartiendo vehículo. Es otra de las libertades recuperadas en la fase 1, la de que más de una persona pueda circular en un coche al mismo tiempo. En caso de convivientes, el límite lo marcará únicamente el número de plazas del utilitario. En el caso de amigos o de familiares con los que no se comparta la cotidianeidad (o no se pueda demostrar que así ocurre), podrá ir una segunda persona en los asientos traseros, en diagonal con el conductor. Quizás sea más factible acudir al lugar de reunión en coche que a pie, pues en ese caso probablemente interfieran las franjas horarias del deporte.

6. ¿Qué se puede hacer en la playa?

Algunos municipios permiten correr por la playa y nadar en el agua en horarios restringidos, pero no tumbarse en la arena. Muchas otras playas siguen cerradas. En siguientes fases se estudiarán las condiciones para usar estos espacios con distancia física.