El Papa recibirá el sábado a Yolanda Díaz en el Vaticano

El Papa Francisco recibirá este sábado 11 de diciembre en el Vaticano a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según han confirmado a Europa Press fuentes de su departamento. El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas.

La cita no aparece todavía no aparece en la agenda pública del Pontífice, aunque es habitual que no se conozcan las audiencias hasta el día previo.

Según han explicado a Europa Press fuentes de su entorno, en la cita se analizarán asuntos de "interés común" para ambos como la situación generada por la crisis del covid-19 y las medidas para combatir la desigualdad, la cuestión del cambio climático, los flujos migratorios actuales y la necesidad de fomentar el trabajo "decente" frente a la precariedad.

Con motivo del día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre, Díaz mencionó a Francisco a través de su cuenta de Twitter para asegurar que era una jornada para reflexionar sobre el pasado compartido con Latinoamérica y "trabajar por reconciliarnos, como decía el @Pontifex (cuenta del Papa en inglés)". Precisamente, el pasado mes de septiembre, el Pontífice invitaba al clero mexicano a aprender de su pasado tras conocer los "pecados personales y sociales" que la Iglesia cometió durante la evangelización del país, unas palabras que generaron polémica en España al entenderse que hacía referencia a la conquista de América.

El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez

Díaz señaló en una reciente entrevista que, tras las fiestas navideñas, arrancará el proceso de escucha activa a la ciudadanía "con la mirada puesta en levantar e imaginar" un proyecto de país para la próxima década, reto al que pondrá "enorme cariño e ilusión". "Cuando escuche mucho pensaré luego lo que tenemos que hacer colectivamente", zanjó.

La vicepresidenta no será el primer miembro del Gobierno de coalición al que recibe el Papa Francisco. El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudió al Vaticano junto a su esposa, Begoña Gómez.

En aquella ocasión, ambos mandatarios mantuvieron una reunión de 35 minutos y el Pontífice advirtió a Sánchez del peligro de las "ideologías" que se apoderan" de la nación o de las "maniobras" que no responden a un acto de servicio.

"Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria", dijo el Papa Francisco en un discurso delante del presidente del Gobierno español.

Por su parte, Sánchez, en un mensaje a través de Twitter, agradeció al Papa el encuentro y destacó su coincidencia en "abordar la crisis ocasionada por el covid-19 desde el multilateralismo y con una mirada social; protegiendo a los más vulnerables y avanzando, toda la sociedad unida, hacia un mundo más justo y solidario".

Esta semana se ha conocido que el Gobierno ha propuesto a la exministra de Educación, Isabel Celaá, como nueva embajadora ante la Santa Sede

Además, un año antes, el 5 de octubre de 2019, la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, intercambió un saludo "cordial" con el Papa Francisco y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante el Consistorio Público para la creación de 13 nuevos cardenales, entre ellos, dos españoles. Previamente, Calvo se había reunido en la Santa Sede con Parolin para tratar la exhumación de Franco, lo que dio lugar a varios desencuentros.

Esta semana se ha conocido que el Gobierno ha propuesto a la exministra de Educación, Isabel Celaá, como nueva embajadora ante la Santa Sede, una información que ha causado sorpresa entre los obispos españoles, porque España todavía no tiene el placet del Vaticano para este nombramiento.