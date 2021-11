La Palma registra uno de los terremotos más sentidos desde la erupción

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta mañana un terremoto de magnitud 4,9 y una profundidad de 36 kilómetros, localizado al suroeste del municipio de Mazo, en La Palma, y sentido en toda la isla así como en Tenerife y La Gomera.

Este movimiento sísmico se ha producido a las 7.27 horas local y su intensidad ha sido entre IV y V, y aunque el primer registro le daba una magnitud de 5,1, se ha ido rebajando primero a 5 y finalmente a 4,9.

Según la información del IGN, ha sido sentido en toda La Palma, en varios municipios de Tenerife y en La Gomera.

Durante la noche se han registrado 41 movimientos sísmicos y, aunque este ha sido el de mayor magnitud, también se han localizado otros sentidos por la población.

Entre ellos uno de magnitud 4, también localizado al suroeste de Mazo y a 36 kilómetros de profundidad.

LAVA. La lava procedente de la erupción volcánica de Cumbre Vieja arrasa ya 997,9 hectáreas de superficie, diez más en las últimas 17 horas, mientras que no hay cambios en las edificaciones afectadas, un total de 2.613, según la última actualización del programa europeo Copernicus con datos correspondientes a este martes.

Imágenes del frente de colada activa al final del Camino Aniceto a las 11.30 (hora canaria) / Images of the active lava flow front from the end of Camino Aniceto at 11.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/HqhqsbFZ9y