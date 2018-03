Los padres del niño desaparecido en Níjar: "Conoce la zona; no se ha podido perder"

La Guardia Civil continúa al frente del dispositivo de búsqueda que intenta localizar al niño de 8 años desaparecido el martes en Níjar (Almería), aunque este jueves sin medios aéreos debido al viento y la lluvia. Unas 200 personas participan en el despliegue, que de momento no ha tenido éxito.

Los padres de Gabriel Cruz aseguraron que el menor conoce la zona porque la visita "desde que nació" si bien habitualmente "no se va al monte o por ahí él solo". Así, han señalado que el camino que suele recorrer para ir desde la casa de su abuela hasta la casa de sus primos "lo hace corriendo y en 30 segundos", por lo que no se explican que en un trayecto tan corto se le haya perdido el rastro.

"Siempre hemos venido a esta casa en fines de semana y vacaciones, en periodos que le toca conmigo, yo siempre cojo mis vacaciones con él y se queda a veces con mi madre. Gabriel conoce la zona bien", ha añadido el padre del menor.

Ante esto, el padre ha expresado sus "suposiciones" sobre una posible desaparición forzosa "porque el trozo de camino es muy corto" y cree que su hijo "no se va a ir para la montaña" él solo, aunque ha reconocido que "no es algo que oficialmente hayan confirmado" los investigadores, con lo que ha apoyado la búsqueda que se realiza a fin de encontrar pistas.

La madre, quien ha insistido en que su hijo "no es un niño que haga locuras y es muy obediente", ha confirmado además que, aunque los progenitores se encuentran separados desde hace años, la relación existente entre ellos es "excelente" y que están "unidos" en la búsqueda del menor, por lo que ha pedido que cualquier persona que pueda aportar alguna pista se ponga en contacto con la Guardia Civil.

BULOS. Los progenitores del menor han pedido además ante los medios que "no se lancen bulos" que podrían entorpecer la investigación al tiempo que han recordado que "la mejor manera" de ayudar es "distribuir el cartel con la foto para que se sepa lo que llevaba puesto". "Nos están llamando gente y videntes. Entiendo las ganas de ayudar, pero que no llamen y dejen la línea libre", ha rogado la madre del pequeño.

Con esto, los padres se han mostrado esperanzados en que el menor aparezca ya que no tienen constancia de casos similares en este núcleo costero, más despoblado en el invierno. "Voluntariamente no se ha ido a una montaña ni nada, no se va solo", han mantenido los progenitores.