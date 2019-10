Los padres de Diana Quer ofrecen versiones contradictorias y se lanzan duras acusaciones

Tras la detención y posterior puesta en libertad de Juan Carlos Quer, poco a poco van trascendiendo detalles sobre la discusión que mantuvo el martes con su exmujer, Diana López-Pinel, y que acabó con un cruce de denuncias y un posterior enfrentamiento en público entre Valeria, hija de ambos, y su progenitora.

Según lo que se ha publicado sobre la declaración de López-Pinel, la madrileña asegura que cuando bajó al garaje a hablar con su ex, él se encerró en el coche y comenzó a grabarla con el teléfono. "Lo llamé irresponsable porque no se hace cargo de mi hija. Golpeé el cristal y le sije que no se marchara", dijo, según recoge Antena 3 citando a fuentes cercanas al caso. López-Pinel añadió que cuando Quer se bajó del coche comenzó a agredirla. "Me agarró fuertemente de ambos brazos y me lanzó contra la pared. Me caí al suelo. Me insultó y me llamó loca, trastornada y desequilibrada, que estoy para que me encierren. Se subió al coche y vi que iba a dar marcha atrás, yo conseguí levantarme para subir a casa de mi hija y vino hacia mí. Corrí entre las columnas y pensé que me iba a atropellar", sostiene.

La versión de Juan Carlos Quer es completamente opuesta. "Llegué a casa de Valeria para entregarle a los perros, la llamé y me dijo 'vete que mi madre está como una loca y yo he llamado a la Policía'. Preferí no subir y esperarla en el garaje. Me volvió a llamar a los tres minutos para decirme: 'Papá ten cuidado que mamá baja", habría señalado el empresario en su declaración, añadiendo que cuando su ex llegó al garaje comenzó a golpear su coche. "Me insultó, me llamó hijo de puta, me dijo te voy a matar, eres el culpable de la muerte de Diana", habría añadido Quer.