El padre de Yéremi Vargas se puede enfrentar a una tercera denuncia de una menor de edad por supuestamente cometer un delito sexual. El lunes de la semana pasada fue detenido tras ser acusado por su propia hija de 13 años y, tres días más tarde, la hija de una expareja confesó haber vivido lo mismo con Juan Francisco Vargas.

El acusado pasó a disposición judicial en ambas ocasiones y un juez determinó dejarlo en libertad provisional, pese a que los testimonios de ambas menores tenían muchas similitudes. Sin embargo, la situación para el padre del desaparecido Yéremi Vargas empeora porque la hermana de la segunda menor que denunció, la hija de una expareja de Vargas, también confiesa a los agentes haber sufrido abusos sexuales.

"Hoy una nueva sorpresa, la hermana mayor de esta niña comienza a relatar hechos muy similares y el agente que está tomando declaración le dice que esos hechos son constitutivo de delito y que, por lo tanto, ella tiene que presentar también una denuncia", se detalló el lunes en El Programa de Ana Rosa. Una información que dejaría al padre de Yéremi Vargas con tres denuncias de tres adolescentes diferentes. Por otro lado, la periodista Cruz Morcillo detalló que "fuentes policiales me dijeron que se estaban mirando más casos, no me hablaban de uno solo". "Me confirman que la hermana mayor ha denunciado que una vez le tocó el culo", explicó Morcillo.

Esta posible tercera denuncia llegó el mismo día en el que se hizo pública la petición de la familia de Yéremi, desaparecido en el 2007 cuando jugaba cerca de su casa en Vecindario, Gran Canaria, de reabrir el caso.

Además, piden la recusación del magistrado Juan Manuel Hermo Costoya, que fue quien llevó la instrucción del procedimiento en su fase final y decretó su sobreseimiento en un auto que fue ratificado posteriormente por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Por su parte, Juan Francisco, a través de un comunicado, pidió que se respete el derecho a la presunción de inocencia y avanzó que no efectuará "ningún comentario" hasta que el proceso concluya con una sentencia firme.

Siete hijos, seis parejas y 14 años bajo sospecha

El nombre de Juan Francisco Vargas lleva 14 años bajo sospecha y en el foco tras la desaparición en 2007 de su hijo Yéremi. Entonces, a Juan Francisco se le consideró uno de los principales sospechosos, pero la Policía lo descartó rápido.



El caso está cerrado y la familia del niño confía en su reapertura, porque quedan muchas dudas por resolver. Pero, ¿quién es Juan Francisco Vargas? Juanfran, como le llaman sus amigos y familiares, es cocinero, amante de la pesca y padre de siete hijos que ha tenido con seis mujeres diferentes. Dos son niñas y cinco son niños. Él apenas tiene 37 años.



"CONFLICTIVO". Los conocidos de Juanfran lo describen en un reportaje para el periódico El Español como un hombre "conflictivo y poco estable", con numerosas idas y venidas a lo largo de estos 14 años desde que su hijo Yéremi desapareciera.