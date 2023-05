El padre de Lamine Yamal, joya del Barça, ataca una carpa de Vox en Mataró

El padre de Lamine Yamal, la nueva perla de la cantera del FC Barcelona, está siendo investigado por atacar una carpa de Vox en el municipio de Mataró.

Los hechos se produjeron este martes, cuando el progenitor del futbolista –el más joven de la historia en debutar con el Barça, con tan solo 15 años– se acercó hasta el puesto que Vox instaló en la plaza de Rocafonda para denunciar las presuntas okupaciones ocurridas en la zona.

(Hilo) Hoy en Rocafonda (Mataró) en una carpa no he sido agredida de milagro y gracias a mi compañero Manuel. Por suerte los Mossos pasaban por la zona y no se han tenido que lamentar males mayores.



Rotura de gafas de un militante de VOX y algunos rasguños. pic.twitter.com/lQfxYUetGq