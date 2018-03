Pablo Hasel vuelve a tuitear los mensajes por los que fue condenado a dos años de cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años y un día de cárcel al rapero Pablo Hasel por alabar en Twitter a Eta y los Grapo, cuyos miembros dijo que son para él "ejemplos de resistencia", así como a una multa de 24.300 euros por injurias a la Corona, a instituciones y a Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si esta pena es confirmada por el Supremo, Pablo Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, podría ir a prisión, ya que se sumaría a la de dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo que le fue impuesta en 2014 y que tenía en suspenso, tras ser ratificada por el Tribunal Supremo, al carecer de antecedentes.

UNA JUEZA DISCREPA. Esta nueva sentencia la suscriben dos de los tres magistrados que componen el tribunal de la sección primera de lo Penal -Concepción Espejel y Nicolás Poveda-, ya que el tercer miembro, Manuela Fernández de Prado, ha emitido un voto particular discrepante, al considerar que los comentarios de Hasel en Twitter se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y los califica de "crítica ácida".

Por contra, Espejel y Poveda creen que el "ánimo de ensalzar el terrorismo, injuriar y calumniar a la Corona y a las Instituciones del Estado (...), nos lleva a considerar que no se trata de un supuesto de libertad de expresión, ni de un comentario casual o en broma, sino que se trata de una conducta premeditada a provocar y obtener una respuesta violenta".

A su juicio, sus mensajes encierran "una invitación a realizar una conducta igual que la de sus referentes", los presos y miembros de Eta y los Grapo, a los que dedicó 64 tuits, alabando una "actividad violenta y terrorista que representa una forma de lucha encomiable y positiva según su criterio".

Los consideran un llamamiento a la "actuación violenta contra autoridades, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluso partidos políticos, ya que incluye en sus objetivos desde S.M. el Rey hasta líderes como Pablo Iglesias y parlamentarios de IU, y alcaldes como Carmena y Colau".

Además, no solo tienen "por objeto la llamada indicada", sino también una "alabanza hacia las personas de reconocidos miembros de grupos violentos de carácter terrorista, sin relevancia parlamentaria", que han sido condenados por sus actividades criminales, "consignándolos como referentes de conducta".

"No se trata pues de un mero comentario en el que se vierte una opinión, sino que se trata de un mensaje que encierra claramente una invitación a realizar una conducta igual que la de sus 'referentes'", insiste la sentencia, que recuerda que así fue como Hasel calificó en el juicio a los miembros del Grapo y de Eta a los que aludía en sus mensajes.

CASA REAL. Respecto a los tuits sobre la Casa Real y el vídeo que publicó en 2016 en Youtube dedicado al rey Juan Carlos, titulado "Juan Carlos el bobón", el tribunal sostiene que no se trata "de expresar una reivindicación política de otra forma de Estado, como pudiera ser la republicana".

Lo que implican es "una intencionalidad como es la de injuriar y calumniar, ya que únicamente se dedican los tuits y canción a insultar y menospreciar a la monarquía y sus integrantes, con el ánimo evidente de que por quien accede a sus tuits adopte una posición contraria a los mismos, incluso de forma violenta".

Hásel tarda dos horas en tuitear los mismos mensajes

El rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, ha tardado apenas unas horas desde que se conoció su nueva condena por enaltecer el terrorismo e injuriar a la Corona en volver a colocar dichos mensajes en Twitter como protesta por lo que considera una decisión injusta de los "jueces fascistas" de la Audiencia Nacional.



"Mirad si me arrepiento que ahora mismo procedo a escribir lo mismo por lo que he sido condenado", señala en uno de los mensajes, que continúa con los siguientes enunciados: "Las presas y presos políticos son ejemplos de resistencia. Isabel Aparicio -que fue miembro de los GRAPO- fue exterminada por el Estado negándole asistencia médica. La Guardia Civil asesinó a 15 inmigrantes". Una hora después el mensaje contaba con más de mil retuits y más de 2.000 menciones de "me gusta" en Twitter.



Tras conocer su sentencia, Hásel ha escrito un primer tuit en el que saluda a "la escoria que celebra" su encarcelamiento. "Sólo darán más voz al mensaje que quieren silenciar, sólo me van a fortalecer como revolucionario. Esto adelanta el fin de vuestra tiranía".

El mundo del rap lo apoya

Algunas de las principales voces del rap español, como ToteKing, Los Chikos del Maíz o el mismo César Strawberry, líder de Def con Dos, han levantado su voz a través de las redes sociales "hartos" y "asqueados" por la condena de cárcel a su compañero Pablo Hásel. "No esperes a sentir la bota para darte cuenta de que te están pisando el cuello", ha escrito César Strawberry, condenado en enero de 2017 a un año de cárcel también por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas cometido en varios tuits.