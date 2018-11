Pablo Crespo ratifica que todos los líderes del PP sabían que había financiación ilegal

El ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido conocían los papeles de Bárcenas, que el 75% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió "sobresueldos" ilegales a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.

Así lo ha señalado durante el interrogatorio al que le ha sometido la diputada del PSOE Soraya Rodríguez, quien le ha preguntado sobre algunas de las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos años el compareciente sobre la financiación del PP.

Crespo fue secretario de Organización y responsable de las campañas electorales del PP Gallego entre 1996 y 1999 y desde 2002 gestionó las empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Según ha explicado, se lo presentaron como el proveedor "de referencia" del partido a nivel nacional para las campañas electorales.

El compareciente, que ha sido condenado en dos piezas relacionadas con la trama Gürtel, ha evitado señalar expresamente que el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy conociera que el partido se financiaba de forma ilegal, pero sí ha dado a entender que, como secretario general del partido que fue en su momento, sí debió conocer de manera "global" y "troncal" cómo funcionaban las cuentas del PP.

Crespo niega haber pagado sobresueldos a Rajoy

Crespo ha confesado sentir "cierta lealtad" hacia el PP, partido del que ha negado que sea "una empresa criminal", y ha asegurado "con absoluta firmeza" que "nunca" ha pagado sobresueldos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.



"Yo nunca le he pagado al señor Mariano Rajoy sobresueldos ni he tenido conocimiento de que haya cobrado sobresueldos", ha asegurado Crespo, actualmente en prisión condenado a más de 55 años por el caso Gürtel.



El que fuera secretario de Organización del PP de Galicia ha dicho no estar de acuerdo con que se defina al PP como una "empresa criminal" y ha recordado que el PP "no ha sido condenado" por un delito de organización criminal.