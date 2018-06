Pablo Casado aspira a ver juntos en un mitin a Rajoy y Aznar

Este domingo ha sido una jornada activa para los aspirantes a liderar el Partido Popular.

Pablo Casado ha asegurado en Ermua (Bizkaia) que aspira a que los expresidentes del Gobierno de esta formación, Mariano Rajoy y José María Aznar, participen juntos en un mitin porque ello dará imagen de fortaleza al partido conservador.

En declaraciones a los medios ha reiterado que su proyecto defiende la "unidad" del partido como forma de recuperar a los votantes perdidos.

Por su parte, José Manuel García Margallo, ha recalcado la necesidad de que haya debates entre los candidatos, ya que lo contrario es "un ejercicio de irresponsabilidad".

Margallo, en declaraciones a los periodistas en Jaén, donde ha continuado su campaña con un encuentro con afiliados, cree que es necesaria la confrontación de ideas entre los candidatos a presidir el PP, porque "el que yo opine ahora en Jaén y otro militante esté hablando en Alicante con ideas que no pueden concretar, me parece completamente absurdo, me parece un ejercicio de irresponsabilidad".

Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho en Murcia que su único adversario "es Pedro Sánchez apoyado por los independentistas que quieren romper España" y no sus compañeros de partido, con los que desea hacer una campaña en positivo.

"No voy a hacer una campaña respecto al resto de compañeros que se presentan" a este proceso de primarias, y advirtió: "Me van a tener siempre enfrente para defender la unidad de España, para defender el crecimiento y el agua, la inversión y la financiación autonómica"

Otra de las candidatas, María Dolores de Cospedal, se ha marcado como objetivo "reforzar y atraer" a "todos aquellos que algún día" abandonaron el partido, mediante una formación orgullosa de sus valores, sus principios y con "moral de victoria".

"Mi hoja de ruta está clarísima: reforzar y atraer a nuestro partido a todos aquellos que algún día nos abandonaron, volver a ser, como somos, el referente del centro derecha español, tener un partido ganador, orgulloso de sus valores, principios y, además, con moral de victoria" porque, ha incidido Cospedal, "no hay victoria sin valores".