Otegi dice que el Supremo pretende "desestabilizar el escenario político"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, opinó este martes que la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra él y otros dirigentes abertzales por el caso Bateragune pretende "criminalizarlos" para "desestabilizar el escenario político", en el que la coalición abertzale es cada vez más "decisiva".

Otegi compareció en la sede de EH Bildu de San Sebastián acompañado por el resto de condenados en el caso Bateragune, el supuesto intento de reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA: Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, y por dirigentes de la coalición para presentar una "lectura política" de la resolución hecha pública por el Supremo, de la que dispone de "una nota de prensa".

No quiso entrar en las cuestiones jurídicas de la resolución, aunque deslizó que "la partida no está acabada". "Había una partida de ajedrez que terminó con la nulidad. Ahora el Tribunal Supremo ha movido pieza, pero no será el único que mueva piezas y veremos cómo acaba la partida", advirtió.

Tras recordar que la iniciativa de repetir el juicio partió de Vox, "con el apoyo de la Fiscalía", Otegi aseguró que el objetivo prioritario de la decisión consiste en "criminalizar el liderazgo de la izquierda independentista vasca", porque "para su desgracia", este sector crece "exponencialmente" y "lo que es todavía más importante", es cada vez "más decisivo" políticamente en Euskadi, Navarra y ahora también en España.

"Esto es algo insoportable para el régimen del 78", un sector en el que ha incluido a "los de la plaza de Colón, los militares que han hecho cartas, ahora se suma la judicatura y los medios de comunicación de la derecha extrema". "Son los que pactaron una Transición en determinadas condiciones y quieren preservar sus privilegios y las impunidades que pactaron entonces", ha añadido.

Estos sectores, conscientes de la influencia creciente de EH Bildu en la política española, que se ha plasmado esta semana en la aprobación de los presupuestos generales, buscan, según Otegi, "desestabilizar el actual escenario político en el Estado".