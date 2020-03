#TodoEsMentira10M pilló a Ortega Smith saliendo de un centro hospitalario https://t.co/ZM7i2kMywE — Todo es mentira (@todoesmentiratv) March 10, 2020

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ignoró los protocolos de las autoridades sanitarias y acudió a un centro médico a hacerse las pruebas del coronavirus el pasado día 10 de marzo. Lo hizo, además, acompañado de su madre, octogenaria y, por tanto, especialmente vulnerable al virus.

Así lo ha desvelado el programa de Cuatro Todo es mentira, que ha publicado unas imágenes del político de la formación ultraderechista paseando por Madrid y entrando en un hospital de la capital española el pasado 10 de marzo, un día antes de que se hiciera oficial su positivo.



De este modo, se desprende que Ortega Smith no solo acudió al mitin de Vistalegre cuando ya presentaba síntomas, sino que, sospechando que lo podía portar no se quedó en casa, como indican las autoridades, y acudió a un hospital acompañado de su madre. Este último punto lo confirmaba el propio partido este mismo jueves con un tuit: "Estas imágenes se grabaron el lunes cuando @Ortega_Smith fue al hospital para hacerse la prueba". Cabe destacar que el mensaje de la formación pretendía acusar a Cuatro de manipulación porque, entendía, la cadena afirmaba que el dirigente de la formación ultra había ido al hospital sabiendo que había dado positivo. Sin embargo, su mensaje ha incriminado por completo a su secretario general al reconocer que no se quedó en casa.

El espacio de Mediaset iba más allá a la hora de censurar el comportamiento del también diputado, afirmando que efectivamente sí sabía que tenía el virus cuando acudió al hospital, extremo que no ha confirmado nadie del entorno de Ortega Smith. "El lunes avanzamos de manera velada que un político tenía coronavirus. Afectaba a su intimidad y debía confirmarlo su partido. Pero mandamos una cámara a su hospital. Un especialista nos dijo que si alguien sabe que tiene coronavirus no tiene que ir al hospital, se tiene que quedar en casa. Y se fue al hospital", relató Risto Mejide, presentador del programa.

Siguiendo el relato de la reportera que filmó al dirigente de Vox, el comportamiento de Ortega Smith sería más censurable, si cabe, porque habría estado paseando por urgencias sin proteger al resto de usuarios del servicio. "Cuando nos enteramos nos vamos al hospital y yo me asomo. Justo al entrar por la puerta ya le veo en la ventanilla de urgencias. Le vi con una mascarilla en algunos momentos, otros no. Después estuvo por los pasillos en la parte baja del hospital y no salió por la puerta principal", relató la periodista de Cuatro.