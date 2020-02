Oriol Junqueras impartirá docencia en la Universidad de Vic

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, impartirá docencia en el Campus Manresa de la Universidad de Vic-Universidad de la Catalunya Central (UVic-UCC), después de que su rector, Josep Eladi Baños, haya aceptado su ofrecimiento.

La junta de tratamiento de la cárcel barcelonesa de Lledoners acordó este jueves aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a Junqueras y al exconseller Raül Romeva, que podrán salir tres días a la semana —seis horas cada jornada— para trabajar.

En un comunicado, la UVic-UCC informa de que Junqueras, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Político, iniciará su colaboración con el campus Manresa de la UVic-UCC a lo largo de las próximas semanas, desarrollando un encargo académico vinculado a la formación continua de corta duración.

El rector de la UVic-UCC asegura que aceptan la propuesta del presidente de ERC "dada su experiencia académica y su valía como profesor".

Junqueras confía en la Justicia europea para volver a ser el candidato de ERC

Oriol Junqueras confía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en que este le reconozca la inmunidad, para volver a ser el candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones.



En una entrevista por escrito desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) que publica este viernes el diario digital El Nacional, Junqueras afirma que la posibilidad de que ERC tenga que concurrir con otro candidato que no sea él mismo "no es el escenario" que contempla, aunque ha sido condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación.



Cuenta, en este sentido, con que el TJUE le resarza plenamente de sus derechos y de acuerdo con la sentencia del 14 de septiembre del pasado año adquiera la condición plena de eurodiputado, para lo cual ha presentado varios requerimientos.



En el caso de que esto no suceda, el líder de ERC confía en que el nuevo candidato sea designado entre el equipo de actuales dirigentes del partido, y menciona explícitamente al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ve como "una persona muy preparada y un candidato formidable".