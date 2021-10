Las opiniones del rey emérito sobre sus primeros presidentes: "No tiene clase"

El diario ABC publica este domingo una crónica en la que recoge las reflexiones y opiniones de Juan Carlos I sobre los cuatro primeros presidentes del Gobierno tras la muerte del general Franco. Las afirmaciones del rey emérito forman parte de los archivos del general Manglano, director de la inteligencia entre 1981 y 1995, que recoge algunas de las confidencias que le realizaron tanto el por entonces Jefe de Estado como otros políticos.

A continuación les resumimos, presidente por presidente, algunas de las frases más destacadas de Don Juan Carlos.

ADOLFO SUÁREZ

"A menida que ganaba elecciones, me hacía menos caso"

"Hacía de Jefe del Estado"

"Nada de puntualidad. Llegaba siempre tarde. Un día me llamó por teléfono: 'Estoy con los diputados vascos, me piden que aplace la audiencia"

CALVO-SOTELO

"Es más serio y puntual. Y tiene sentido de Estado"

"Le dije que no aceptaba su dimisión. En aquella situación el poder tendría que ir al PSOE" [González le había dicho a Don Juan Carlos que su partido no estaba entonces preparado]

"Me dijo que se había equivocado al no asumir la presidencia del partido"

FELIPE GONZÁLEZ

[Reconoce tensiones sobre la educación del Príncipe] "El presidente le ha dicho a Sabino (Fernández Campo) que tienen que hablar"



"Le he preguntado al presidente si te había prohibido [a Manglano] visitarme. Me ha dicho que no. Narcís (Serra) también me ha dicho que no hay ningún problema"

[En 1993, cuando las encuestas señalaban erróneamente que Aznar sería presidente] "Llamaré al partido que saque más escaños pero prefiero que gane Felipe"

JOSÉ MARÍA AZNAR

"He visto a Aznar muy bien, quizá demasiado bien. Le he dicho a Felipe que tiene que actuar como profesor de Aznar, pero aún no lo ha llamado"

"Ayer hablé con Aznar mucho tiempo. Me hizo preguntas sobre la Transición y otros temas. Le dije que tiene habilidad para escuchar y no hablar"

"Aznar me llama para todo y me habla claro" [en referencia a las negociaciones de su primera investidura]

"Felipe me ha contado que Ana Botella preguntó por la infraestructura de la señora del presidente y que si tenía damas de honor. No tienen clase... Trillo me ha dicho que las mujeres mandan mucho"

"Aznar es un resentido y un chismoso"