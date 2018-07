Open Arms prevé que su embarcación llegue a Barcelona el miércoles

La oenegé Proactiva Open Arms prevé que su embarcación Open Arms, en la que viajan 60 migrantes rescatados frente a las costas de Libia, llegue al puerto de Barcelona "entre las 10 y las 12 horas" del miércoles.

Así lo han asegurado a Efe fuentes de esta oenegé, que han precisado que los migrantes están "tranquilos" después de saber que el Gobierno español ha autorizado su desembarco.

La solicitud se tramitó a través de Salvamento Marítimo, perteneciente al Ministerio de Fomento.

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, agradeció este sábado al Gobierno que permitiera a esta embarcación atracar en Barcelona, elogió la labor de la oenegé y aseguró que la capital catalana espera "con los brazos abiertos" a los migrantes.

De hecho, antes de conocerse la decisión del Gobierno, la alcaldesa ya había asegurado que Barcelona estaba "preparada para recibir" a la embarcación Open Arms "y a todas las personas rescatadas". Además, Colau ha asegurado que el Ayuntamiento hará "lo imposible" para que los migrantes rescatados no acaben en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha destacado que quieren acoger las personas que van en ese barco "para garantizar sus derechos y tratarlas como personas sin distinción". En esta línea, alerta de que los CIE "no sirven para nada" y que, a su juicio, no se respetan los derechos humanos, por lo que afirma que trabajarán por que estas personas no acaben internados en estos centros.

Tres administraciones –el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat catalana y el Gobierno– trabajarán ahora de forma conjunta para organizar la llegada de los rescatados y se aplicarán los protocolos establecidos.

El rescate de los migrantes se produjo este sábado en aguas internacionales frente a Libia, cuando desde la embarcación de Proactiva se avistó una balsa neumática en la que viajaban hacinados numerosos inmigrantes, entre ellos algunos niños.

En total son sesenta personas: ocho palestinos, ocho de Sudán del Sur, tres de Mali, cinco sirios, uno de Burkina Faso, otro de Costa de Marfil, cuatro eritreos, ocho egipcios, tres de República Centroafricana, dos de Camerún, dos etíopes, seis libios, ocho de Bangladesh y un guineano.