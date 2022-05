Núñez Feijóo: "España no es un estado plurinacional"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que "España no es un Estado plurinacional" y que "el PP ha nacido para redactar, cumplir y defender la Constitución".

De esta forma se ha expresado el líder del PP durante su visita a Ceuta después de que el coordinador general de su partido, Elías Bendodo, asegurara que España es un Estado "plurinacional" y Cataluña una de las "nacionalidades" que lo integran.

Núñez Feijóo ha resaltado que "el debate no existe, si lo que se quiere es aprovechar un error cada uno puede hacerlo, pero se ha rectificado al poco tiempo porque España ni lo es ni será un Estado plurinacional, sino una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones".

El líder del PP también ha sido cuestionado sobre los audios que El País con conversaciones telefónicas que mantuvieron la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el comisario José Manuel Villarejo en 2013 sobre la caja B que manejaba el entonces tesorero Luis Bárcenas.

El presidente del PP ha manifestado que "quien quiera traer a colación grabaciones de hace una década está claro que cada uno está en su derecho de hacerlo, pero nosotros vamos a seguir siendo respetuosos con las decisiones judiciales que afecten al PP, a otros partidos y a otras instituciones".

"Nosotros no tomamos decisiones en función de si nos perjudica o nos beneficia, eso se lo dejamos a otros partidos", ha puntualizado.

Ha añadido que su partido es "absolutamente respetuoso con el estado de derecho" y con "todo tipo de investigación" y decisiones judiciales.

Asimismo, se ha referido a la nueva Ley del Aborto para asegurar que "la intervención voluntaria de las menores debe contar con el consentimiento de sus padres porque parece razonable que la legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción del embarazo".

"El objetivo del Gobierno es estar hablando de esto, no de la entrega de la cabeza de la directora del CNI, de que en España el independentismo es el que regula lo que se aprueba y no se aprueba en las Cortes, y que no estemos hablando de que Bruselas ha dicho que no a la última previsión revisada del crecimiento económico del Gobierno", ha comentado.

Núñez Feijóo también ha hablado sobre la posición de Bruselas por la reforma de las pensiones para decir que le "parece razonable que los Estados miembros cumplan los requisitos para poder obtener los fondos. Hay que cumplir las reformas estructurales para poder recibir la deuda pública europea"