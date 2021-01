Lorenzo Milá: "Nunca se había llegado a estos niveles de intoxicación del electorado"

El asalto al Capitolio vivido el miércoles... ¿era algo que se esperaba, que se estaba cuajando, o que ha pillado a todos de improvisto?

Había muchos datos para imagnar que iba a ser un final de presidencia complicado, pero quizá nadie esperaba que se produjera un asalto como el del Capitolio. Ni siquiera Trump esperaba una cosa como esa. Espero que esto despierte a algunos de sus votantes del hechizo y les haga comprender que para conseguir objetivos políticos no hace falta el trumpismo.

¿Cree que los disturbios han perjudicado la imagen de Trump?

No necesariamente. La imagen de Trump saldrá perjudicada para una parte de EE.UU. pero para sus votantes no tanto. Sus votantes ya habían dado por descontado que quizá no es el mejor presidente pero lo han dado todo por bueno porque los objetivos de la presidencia los han conseguido.

Y esos objetivos alcanzados son...

Colocar una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, una importante rebaja de impuestos, muchos jueces jóvenes en posiciones importantes de la justicia federal... Lo curioso es que casi todos sus votantes creen que las elecciones se las han robado, eso es algo preocupante: que haya tantas personas que vivan en tal grado de aislamiento informativo, que sean impermeables a la realidad... es una cosa chocante.

Ese aislamiento informativo del que habla... ¿es uno de los motivos que han llevado a los disturbios del miércoles en Washington?

Sí, es uno de los motivos. Lo hicieron con el objetivo no de destruirlo sino de reconquistar la casa del pueblo, que es el Capitolio.

¿Quién hay detrás de esa turba?

No creo que estemos ante un grupo de asaltantes violentos, sino de muchos ciudadanos que llevan cuatro años intoxicados informativamente y que se creen ciegamente lo que dice Trump, que es una mentira detrás de otra...

Por sus palabras, el responsable del asalto al Capitolio es Trump.

El número uno sí, aunque hay otros responsables como el Partido Republicano, que no le paró los pies y guardó silencio cuando Trump ha pasado tantas líneas rojas en estos cuatro años.

¿Y los medios de comunicación?

Los medios que han apoyado y alentado esa forma de hacer política, que han multiplicado las falsedades, esos también son responsables. Ahora es momento de señalar no solo al presidente, sino a muchos elementos que han contribuido a aumentar la polarización y acercarla a niveles de violencia muy preocupantes.

Se ha iniciado una investigación sobre la acción policial en el asalto al Capitolio de Washington. ¿Hubo ayuda o falta de previsión?

Fue una falta de previsión. Algo sorprendente, porque en Washington en los últimos meses hemos visto otros ejemplos de despliegues policiales impresionantes para concentraciones menos preocupantes.

Hay algo entonces que no cuadra.

Pero... ¿hubo alguna intención de la Policía de permitir el paso?

No. La Policía del Capitolio se encontró totalmente desbordada y en lugar de enfrentarse, que hubiera causado más víctimas, decidió desaparecer de la escena, esperar a que pasara la tormenta y cruzar los dedos.

¿Estaríamos ante un golpe de Estado? ¿Lo calificaría así?

No. Un golpe de Estado es la utilización de la violencia para romper el orden democrático. En Washington el Ejército no se volvió contra su propio país, ni un grupo violento quiso tomar el poder por la fuerza... sino que miles de ciudadanos asaltaron el Capitolio creyendo paradójicamente estar defendiéndolo. Ellos creían estar defendiendo la democracia porque creen de verdad que les han robado las elecciones de noviembre.

Hay voces que piden la destitución de Trump, ¿se conseguirá?

Eso es más ruido que realidad. Es la necesidad de que el presidente pague algún tipo de precio político por estar cuatro años incendiando a una parte importante de la opinión pública americana.

Ha sido un presidente que ha provocado mucha división.

Ha alimentado la división que ha heredado. EE.UU. lleva décadas abriendo una fractura entre dos formas de entender el país y Trump ha sido muy hábil al ser el único en darse cuenta de que existía ese electorado al que los grandes partidos no estaban atendiendo y él fue capaz de conectar y de apuntarse todos esos votos.

En su larga trayectoria como corresponsal en Washington, ¿recordaba algo similar a lo que ocurrió el miércoles en EE.UU.?

No, no he vivido nada parecido, y creo que el país tampoco por más elecciones de gran tensión y fricción que hemos vivido en los últimos 30 años. Nunca se había llegado a este nivel de intoxicación de una parte del electorado.

El 20 de enero, Biden se convertirá en presidente. ¿Cómo será esta nueva etapa para EE.UU.?

Muy difícil. Biden tendrá que gestionar un país profundamente fracturado, como nunca antes.

¿Y Donald Trump?

No creo que vaya a ninguna parte. Quiere seguir teniendo peso en la política. El Partido Republicano está totalmente amedrentado por Trump: o se rompe por la derecha y Trump forma su propio partido, o quedará absorbido por el trumpismo hasta que dentro de unos años surja un líder más moderado.

¿Se volverá a presentar en 2024?

Es una posiblidad muy verosímil. Y si no es él, querrá tener la fuerza para decidir quién es el candidato. En 2024 Trump tendrá la edad que ahora tiene Biden. Quizá la candidata demócrata sea la actual vicepresidenta Kamala Harris. Eso daría a Trump una opción muy realista de ganar las elecciones.