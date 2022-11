Polémica por las nuevas señales de Tráfico

La modernización de las señales de tráfico en la que trabaja el Gobierno ha generado polémica, especialmente la señal que indica la presencia de personas mayores y que está ideada, por ejemplo, para advertir al conductor de la presencia de una residencia de ancianos.

Muchos consideran que la imagen, en la que se ve a dos personas mayores caminando encorvadas, no hace justicia al colectivo. "É unha imaxe que non pode estar, sobre todo, ser legal como elemento informativo porque todos os vellos non son así, non somos así", explica Xaime Fandiño, de la cátedra de Idadismo de la UVigo, en declaraciones a la TVG.

Varias asociaciones de personas mayores han pedido su retirada, al entender que supone supone una discriminación por lo que se conoce como edadismo. El icono, a su juicio, muestra a un colectivo impedido y peligroso para el tráfico.

Las nuevas señales: patinetes y jabalíes

El Gobierno de España trabaja en la modificación de las señales de tráfico. Un cambio en el real decreto que las regula, que entrarán en vigor veinte años después del último, que data de 2003 y que busca adaptarse "a los cambios tanto en la movilidad como en el entorno social, tecnológico y cultural que han sucedido en los últimos años", según se recoge en el borrador elaborado por los ministerios de Transportes e Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los diseños presentan un formato más moderno, con especial atención a los nuevos tipos de vehículos, como los eléctricos o de movilidad personal, pero también con cambios sutiles que ponen el foco en grupos de población más vulnerable, como es el caso de las personas mayores, o que buscan erradicar estereotipos de género.

En este último capítulo se incluye, por ejemplo, un cambio en la señal que indica salida de un colegio o espacios frecuentados por niños y lo que antes era una figura de un hombre que llevaba de la mano a la niña será ahora al revés.

Por otro lado, se incluye un nuevo tipo de animal, en este caso los jabalíes, para advertir de su posible presencia y en las que hay posibilidad de cruzar la calzada, como sucede cada vez más.

Otra señal llamativa es la que alerta de una zona de visibilidad reducida y se cambia la actual por otra con rayas horizontales.

Los nuevos tipos de vehículos, como los patinetes, figuran en la actualización con dos señales, de tipo prohibitivo, que se podrán colocar en lugares que o bien no se permite el acceso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en exclusiva o que no permiten la circulación ni de bicicletas ni de patinetes y otras modalidades de VMP, para cuya simbología se incluye un enchufe.

En la línea de los vehículos que medioambientalmente son sostenibles también hay una nueva señal que prohíbe el acceso a transportes dependiendo de su distintivo ambiental.

Los cambios afectan también a mejoras en diseños, como es el caso de la señal de cruce de peatones, con mayor blanco; el tren, que cambia la locomotora por un moderno diseño o el ciclomotor, que también se actualiza.

A estas modificaciones se suman otras de tipología, como la de la señal de Stop, que se moderniza, haciendo las letras más grandes o el cambio de las de carril bicis.

Las nuevas señales podrán instalarse en las carreteras españolas una vez se superen los trámites burocráticos, por lo que no estarán en vigor hasta mediados o incluso verano de 2023.