Una nueva colada de lava avanza hacia el mar en La Palma

Una nueva colada avanza a 70 metros por hora entre las montañas de Todoque y La Laguna, en dirección al mar que, de alcanzarlo, sería la tercera vez en que la lava consigue llegar al Atlántico tras la colada que formó la fajana y la que ha cubierto ya la playa de Los Guirres.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) informa de que la aportación de lava del Cumbre Vieja continúa por la zona central y en menor medida por los tubos lávicos hacia los deltas, y desde ayer por la tarde esta nueva colada discurre entre las montañas de Todoque y la Laguna.

Desde la tarde del martes se mantiene un repunte notable de la sismicidad a profundidades intermedias, en número y magnitud.

Esta pasada madrugada el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en La Palma 68 seísmos, uno de ellos de magnitud 4,4, a 34 kilómetros de profundidad, con hipocentro en Fuencaliente e intensidad III-IV en una escala de XII.

La Palma registró ayer miércoles más de 300 terremotos, el número más alto en su solo día desde que comenzó la crisis sísmica y posterior erupción del volcán, que cumple mañana dos meses de actividad.

Este repunte se produce después de que desde hace varios días se apreciara una tendencia a la baja en varios indicadores de la actividad del volcán, entre ellos la sismicidad.

Según los expertos, este repunte, unido a la alta emisión de ceniza, que ha hecho que la calidad del aire se sitúe en niveles desfavorables, podría deberse a un reajuste o a una realimentación del sistema.

El volcán de La Palma ha liberado a la atmósfera en dos meses de actividad tanta cantidad de dióxido de azufre (SO2) como el que emitió la actividad humana en los 28 países de la Unión Europea durante todo 2019.

Vídeo desde Montaña La Laguna a las 10.30. Se observan remolinos generados por la diferencia de temperatura entre la colada y el aire / Video from Montaña La Laguna at 10.30 am. Small tornadoes generated by the temperature difference between the lava flow and the air are observed pic.twitter.com/zDaz7ZbMEn