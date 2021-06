Nudismo y sexo sin control: unos 200 hippies siguen acampados en un monte de La Rioja

Unos 200 miembros de la llamada Familia Arcoíris, un grupo hippie fundado en los setenta en Estados Unidos, permanecen acampados en una zona montañosa de La Rioja, a unos 70 kilómetros de Logroño.

Varios medios riojanos recogen cómo es el día a día de esta comuna desde que se asentaron hace unas semanas en la Sierra de la Demanda. Destacan la ausencia de medidas anticovid y sus prácticas nudistas. Las prácticas sexuales se prolongan durante toda la jornada.

Según informa La Sexta, en los controles desplegados por la Guardia Civil en los accesos a esta zona deshabitada no se encontraron drogas, pero sí una gran cantidad de pastilla de viagra.

A mediados de esta semana, la Guardia Civil de La Rioja había tramitado casi un centenar de propuestas administrativas de sanción a este grupo hippie que se encuentra acampado en un monte del municipio de Mansilla de la Sierra. La mayoría son por hacer fuego, ocupar espacios no permitidos e incumplir las normas covid.

Según informan fentes de la investigación, este grupo de personas, que proceden de diversos países europeos, practican el nudismo y conviven en varios menores.

[El mapa distribuido por el grupo para llegar a la zona de acampada. EP]

Los participantes han dejado sus coches estacionados en un camino situado a unos tres o cuatro kilómetros del lugar de la acampada, al que se accede por el monte tras atravesar varias pendientes del 70 por ciento.

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha indicado, en una rueda informativa, que se tiene constancia de este asentamiento y se estudian "las medidas que haya que adoptar, en cogobernanza con los ayuntamientos afectados, incluida la del desalojo". Pero ello, sin embargo, no puede hacerse sin aval judicial o sin que lo solicite el dueño de los terrenos.

La Rainbow Family of Living Light se define como un grupo de personas "comprometidos a valores de no violencia e igualitarismo no jerárquico".