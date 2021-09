Multan por no entregar un router a un hombre que perdió a su familia en el derrumbe de Peñíscola

Tras perder a su hijo y a su mujer en el derrumbre de Font Nova, en Peñíscola, Bienvenido Cives se vio sorprendido por una desagradable situación: había sido multado por no devolver un router tras dar de baja la línea porque, literalmente, no tiene apartamento tras la tragedia. La compañía le reclamaba 150 euros por un aparato que se encuentra entre los escombros y que es ilocalizable. Así lo ha relatado el propio Cives en El Periódico, que tras explicar a su compañía lo sucedido recibía el siguiente mensaje: "Lamentablemente no podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias".

Horas más tarde y tras llegar a los medios lo sucedido, MásMóvil rectificaba y pedía perdón a Cives, prometiendo tomar medidas para que este tipo de sucesos no se repitan.