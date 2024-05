Una mujer presume en sus redes de okupar un chalet de lujo en Menorca: "Me lo merezco"

Una mujer ha provocado una ola de indignación en las redes sociales tras presumir en un vídeo de haber okupado un chalet de lujo en Menorca. En él la protagonista, María Iguazo, realiza un tour por el inmueble alardeando de sus características. "Hoy os voy a enseñar el chalet que me he abierto, un chalet nuevo", dice en el vídeo, antes de apostillar: "Lo va a estrenar mi coño, que me lo merezco (...); ni Beyoncé".

La propiedad está valorada en unos 670.000 euros y además de contar con piscina y vistas al mar en una parcela de 800 metros cuadrados, en su interior incluye cuatro habitaciones y tres baños. Forma parte de una promoción construida en el año 2021.

La protagonista, que difundió el vídeo a través de sus redes sociales, ofreció su versión en Telecinco. "Vivíamos en otra zona de Menorca, problemática. Mis hijos estaban viendo cosas que no tenían que ver y por eso nos hemos metido aquí", se justificó, antes de explicar que pagó una cantidad de dinero a un hombre para que le entregase las llaves y que este le pide 400 euros al mes. "Tengo cinco niños, no tengo dinero para pagar un alquiler en Menorca", añadió en TardeAR.

🚨Unos okupas presumen de su nuevo chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca. Publican un vídeo en las redes sociales con un 'tour' por la casa nueva a estrenar y cuyo precio es de 670.000 euros: «Lo estreno porque me lo merezco» @UHmallorca #STOPokupas pic.twitter.com/E8OvSoKgfv — Jali #STOPokupas (@jaliroller) May 21, 2024

María Iguazo afirma también que es ama de casa y que percibe unos 1.500 euros mensuales en ayudas de las administraciones públicas.

La propietaria de la promoción ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Local y la Guardia Civil. Además ya se investigan otras tres okupaciones en la misma zona.