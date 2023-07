Muere Matilde Iglesias, madre de Luisito

El fútbol gallego llora la muerte de Matilde Iglesias Vence, la madre del entrenador José Luis Míguez, Luisito.

La mujer, que falleció este domingo a los 94 años, recibirá sepultura el lunes en la iglesia parroquial de San Juan de Calo, en Teo, donde horas antes se celebrará el funeral.

A lo largo del domingo, el entrenador teense ha recibido multitud de muestras de cariño, entre ellas la de su actual equipo, el Arosa SC, y del Pontevedra CF, al que dirigió en dos etapas.

Día de loito e pesar no Arosa SC polo falecemento de dona Matilde Iglesias Vence, nai de Luisito e avoa de Borja. A eles e a toda a súa familia lles enviamos o noso máis sentido pésame e un agarimoso abrazo nestes momentos tan duros.

A capela ardente queda instalada na Sala… pic.twitter.com/FaHDtH3bBk — Arosa SC (@AROSASCOFICIAL) July 23, 2023

Dende o Pontevedra CF queremos trasladar o pésame ao noso exadestrador Luisito e a súa familia polo falecemento no día de hoxe da súa nai.



DEP 🖤 pic.twitter.com/GMksxttkFw — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) July 23, 2023

"É o espello no que intento reflectirme"

Matilde ha sido el referente en el que se ha apoyado siempre el técnico, pues la relación entre ambos siempre fue especialmente estrecha, incluso yendo más allá de un vínculo maternofilial normal.

No en vano, el exentrenador del Pontevedra CF, entre otros muchos equipos, ha rechazado en numerosas ocasiones la posibilidad de dirigir a un equipo de fuera de Galicia, pues no podría vivir sin el día a día cerca de su progenitora. Como prueba de ello, en una entrevista realizada a Diario de Pontevedra en mayo de 2020, el teense hablaba del motivo familiar que le llevó a declinar estas ofertas tan importantes, tanto en lo deportivo como en lo económico: "No verán tiven unha oferta dun equipo portugués de primeira que solucionaba parte da vida dos meus fillos. Pero eu teño a vida hipotecada por miña nai e a familia está súper orgullosa da decisión. Estando no Pontevedra, tiven dúas ofertas de equipos de Segunda e renunciei por seguir aí. Procedo dunha familia humilde. Os cartos axudan, pero prefiro estar rodeado dos meus".

Tres años antes, y tras renovar su vínculo con el Pontevedra CF, Luisito reconoció que su madre "é o espello no que intento reflectirme, nela vexo unha Virxe". "Non renovo por diñeiro –continuó en aquella rueda de prensa– Todo o mundo coñece a miña situación persoal. Miña nai vale máis ca tódolos cartos do mundo e mentres os meus fillos teñan para comer, non me vou mover de Galicia. Aínda que veñan o Barcelona e o Real Madrid, porque para min o Pontevedra é como o Barça ou o Madrid".