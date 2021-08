Muere una joven de 20 años con covid en un hospital de Marbella

Una joven de 20 años falleció en la madrugada del domingo con coronavirus en el Hospital Costa del Sol, en el municipio malagueño de Marbella, según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

Del fallecimiento da cuenta este martes el Diario Sur, que señala que, según fuentes de la familia, acudieron hasta en siete ocasiones al hospital para que la joven fuese tratada y fue enviada a casa en todas ellas, incluso habiendo dado positivo por coronavirus en la segunda prueba que se le realizó.

La noche del pasado sábado pidió a sus padres que la llevaran de nuevo al centro porque "ya no aguantaba más", y una vez allí los médicos no pudieron hacer nada por ella. La familia de la joven va a emprender acciones legales al entender que no recibió la atención necesaria para salvarle la vida, según indica el periódico.

Mientras, desde el centro sanitario han transmitido sus más sinceras condolencias a la familia. Según han explicado a Europa Press, la paciente "tenía factores de riesgo asociados y no estaba vacunada".

Han incidido en que la atención sanitaria que "ha recibido en el área de críticos y durante toda su estancia en el centro ha sido adecuada y correcta atendiendo a los criterios clínicos". Añaden que los profesionales sanitarios "han ofrecido información completa y puntual a la familia y apoyo durante todo el proceso y continúan a su completa disposición".

Ante los hechos, El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Málaga que investigue el fallecimiento de la joven por una "presunta negligencia en el tratamiento de coronavirus". "Es grave si los hechos se corresponden a lo denunciado por los padres públicamente", apunta.