Los móviles del Gobierno, encriptados, protegidos y revisados por el CNI

Los teléfonos móviles que un presidente del Gobierno y sus ministros reciben cuando acceden al cargo están preparados por el Centro Nacional de Inteligencia con sistemas encriptados y cortafuegos para evitar ataques.

Fuentes de la seguridad del Estado explican a Efe que es el Departamento de Seguridad Nacional quien entrega esos terminales a los miembros del Gobierno, a quienes recomienda que los usen "en exclusiva", si bien las fuentes consultadas reconocen que muchos de ellos también mantienen sus teléfonos personales. Con todo, admiten que los móviles "profesionales" son los que emplean para las comunicaciones laborales y con los propios compañeros de gabinete.

Ese terminal, añaden las fuentes, no tiene mucha capacidad operativa pero viene "preparado" por el Centro Criptológico Nacional —organismo dependiente del CNI encargado de la ciberseguridad nacional— con métodos de encriptación y cortafuegos de alta gama para evitar que sean atacados con programas espía o un virus.

Y es el Centro Criptológico el que se encarga de la revisión de esos terminales y el que precisamente ha constatado los ataques sufridos por el sistema Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Este martes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que desde mayo de 2021, cuando se produjo el ataque, hubo revisiones y actualizaciones de seguridad del móvil de Sánchez que "parece que han sido eficaces" porque no consta que haya habido más espionajes. Pero ha asumido que una de las conclusiones será la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad.

Bolaños asegura que no constan más espionajes que a Sánchez y Robles

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, y que el informe del Centro Criptológico Nacional no ha aportado ninguna información sobre la autoría, aunque ha insistido en que se trata de un ataque "externo". En este punto, se siguen analizando los teléfonos móviles de los miembros del Ejecutivo y, según ha apuntado, hasta ahora no consta que haya más ataques con Pegasus.

Bolaños, en una entrevista en la Ser, ha explicado que la investigación continúa pero que no conoce ningún informe en el que conste que, por ejemplo, fue espiada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya, quien según varios medios de comunicación también habría sufrido el ataque de Pegasus en mayo de 2021. A partir de ahí, ha subrayado que no se deben hacer conjeturas porque no hay nada contrastado por parte del Centro Criptológico Nacional más allá del espionaje a Sánchez y Robles.

El ministro ha insistido en que fue el fin de semana pasado cuando el Gobierno conoció esos ataques, no antes, y en que es consecuencia de la revisión en detalle de los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno que se decidió en los días anteriores, empezando por los del jefe del Ejecutivo y la ministra de Defensa.

No tiene constancia de que el móvil de la exministra de Exteriores Arancha González Laya haya sufrido un ataque similar

Bolaños ha pedido prudencia y no hacer suposiciones sin base respecto a la autoría del ataque, que ha insistido en que se desconoce y que es externa. Una respuesta que ha repetido al plantearle si podría haber sido encargado por alguien del CNI sin autorización judicial o si podría estar detrás Marruecos. "No creo poder hablar de un país, de una institución o elementos incontrolados; no tenemos ninguna información en ese sentido", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que se asuman responsabilidades políticas, el ministro ha hecho hincapié en que la fase actual es la de aclarar los hechos y a partir de ahí sacar conclusiones. Y ante la pregunta concreta de si la directora del CNI, Paz Esteban, debe seguir en el cargo, se ha limitado a señalar que ella continúa al frente del organismo y está trabajando para aclarar los hechos.

La ministra Llop entrega su móvil para que el CNI lo analice

La ministra de Justicia, Pilar Llop, entregará este mismo martes su teléfono móvil para que sea analizado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha dejado claro que, si bien cumple con los protocolos de seguridad y recomendaciones marcadas para que su dispositivo no sea atacado, sistemas como Pegasus son muy complejos, invasivos y sofisticados.

En declaraciones en Antena3, la titular de Justicia ha calificado de "gravísimos" los dos ataques sufridos al móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y el perpetrado un mes después contra el aparato de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Unas intromisiones "puntuales", ha dicho Llop, sobre las que el Ejecutivo tuvo "fehaciente conocimiento" este fin de semana cuando el Centro Criptológico Nacional remitió los informes periciales que constataban esos ataques.

ERC: "Los servicios de inteligencia han fallado"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que es "objetivo" decir que la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el caso Pegasus es "insostenible" y ha advertido de que el hecho de que se haya intervenido el teléfono del presidente del Gobierno "afecta a todos más allá de filias y fobias".

"Aquí la única pregunta es quién ha fallado y la respuesta es clara, los servicios de inteligencia. No tiene mucho más", ha trasladado el diputado de ERC en una entrevista en TVE, en la que ha reprochado que ya no es una cosa de "independentistas malos".

En este sentido, Rufián ha señalado que ha pasado a ser una cuestión de "pura democracia", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de querer pasar "de ser supuestos culpables a víctimas". "Nosotros decimos que no se entiende que se anuncie hace 24 horas unos espionajes de hace un año", ha añadido. Así, ha reclamado una comisión de investigación en sede parlamentaria, al tiempo que ha señalado que no se entendería que ahora el PSOE votara en contra.

Quim Torra y Josep Costa anuncian una demanda contra el Gobierno

El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, han anunciado una demanda contra el presidente del Gobierno y el conjunto del Ejecutivo por el espionaje con el software Pegasus.

Según un comunicado de la oficina del expresidente divulgado este martes, ya han presentado un requerimiento "exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal" y en los próximos diez días presentarán ante el Tribunal Supremo una demanda —textualmente— de protección de los derechos fundamentales contra el presidente y su Gobierno.

Si este procedimiento termina con un recurso de amparo inadmitido o resuelto en el Tribunal Constitucional, prevén presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).

Torra y Costa han asegurado haber confirmado, respectivamente, ocho infecciones en 2020 y cuatro en 2019, que a su juicio eran momentos política o judicialmente sensibles.