Los Mossos deben retirar símbolos independentistas antes de las 15.00 horas

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado a los Mossos D'Esquadra un plazo que vence a las 15.00 horas de este viernes para que retiren de la sede de la Generalitat y los edificios dependientes de la administración autonómica los lazos, pancartas y símbolos "partidistas" que se exhiban.



Este acuerdo de la JEC va acompañado de la advertencia de que si no se cumple, podría dar lugar a responsabilidades penales, como en las que pide a la Fiscalía del Estado que determine si ha incurrido el presidente catalán, Quim Torra, por no retirar los símbolos independentistas durante la campaña electoral.



La Junta pide al consejero de Interior del Govern que de "manera inmediata" dé instrucciones a los Mossos para que aparten de la vía pública tales símbolos, contrarios a la Ley en periodo electoral.



Aparte de quitar las esteladas, los lazos, las pancartas o incluso "imágenes o expresiones" similares a otras usadas por formaciones que concurren a las elecciones, la JEC pide al consejero de Interior que vigile que tales símbolos no vuelvan a colocarse en fachadas de edificios públicos.