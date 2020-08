Montero lamenta que el PP use el acuerdo con la FEMP como "tema de reivindicación"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes que el Partido Popular convierta el acuerdo sobre el reparto de fondos acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un "un tema de reivindicación".

A preguntas de los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Montero ha criticado que el PP intente "desgastar" al Gobierno con cualquier cuestión "lleve o no razón" y solo traslade críticas "no constructivas" donde "no se plantea ninguna alternativa".

"¿Dónde estaba el PP durante una década en que los ayuntamiento no han podido hacer utilización de ese remanente?", se ha preguntado la ministra de Hacienda, que ha añadido que "incluso en momentos de crisis, no he escuchado a ningún alcalde del PP reivindicar al Gobierno de España la posibilidad de utilizar esos remanentes".

Montero ha asegurado que no le corresponde al Gobierno plantear una alternativa si el acuerdo se rechaza en el Congreso, "sino al que quiere rechazar la propuesta".

"Si alguien no comparte que haya una propuesta con determinadas características encima de la mesa, la propuesta no es el no por el no y siempre que haya algo me opongo", ha insistido la ministra, subrayando que la propuesta tiene que ser "constructiva" y exponiendo "qué elementos no sirven o hay que eliminar".

Sobre el acuerdo del Gobierno con la FEMP, Montero ha valorado que es un acuerdo "francamente favorable" para los ayuntamientos que le costará al Ejecutivo 5.400 millones de euros "que no tiene y que se tendrá que endeudar para posibilitarlo".

Ha recordado que el acuerdo es "voluntario" y que aquellos ayuntamientos que no quieran poner su remanente a disposición del préstamo, "que se beneficien del resto del acuerdo y no lo hagan" pero sí permitan a otros consistorios hacer uso de este remanente.

La ministra ha hecho hincapié en que la propuesta contiene la posibilidad de que los ayuntamientos no estén sujetos a las reglas fiscales y puedan usar remanente "hasta el máximo que permite el déficit", exponiendo que el PP fue quien creó la Ley Orgánica que establece el límite de gasto de los ayuntamiento.

"No tiene sentido que quienes son responsables de que los ayuntamiento no puedan incurrir en déficit con su ley orgánica ahora no hagan ninguna propuesta", ha valorado Montero, asegurando que en política "no todo vale".

BNG. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado este viernes que votará en contra de la validación del decreto 27/2020, derivado del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP para el uso de los remanentes municipales, que "confisca" los fondos locales en un momento en el que son "muy necesarios" y que, alerta, puede llevar a "un nuevo drenaje de dinero gallego para otras zonas del Estado".

En una rueda de prensa en Santiago de Compostela, Rego ha explicado que la postura del BNG en relación a esta cuestión "no es nueva" y "ni siquiera tiene que ver con esta decisión", si no que nace de su oposición a la propia Ley de Racionalización de la Administración Local, conocida como Ley Montoro, que reclaman que sea derogada.

"Desde que comenzó esta emergencia sanitaria y la crisis que la acompaña, venimos haciendo hincapié en que una de las decisiones que había que tomar es la de derogar la Ley Montoro para liberar los fondos municipales y dedicarlos a las necesidades sociales", ha dicho Néstor Rego.

Néstor Rego ha afeado el "cambio de postura" del PSOE, que en campaña se comprometió a derogar "la fatídica Ley Montoro"

En este sentido, ha mostrado su "sorpresa" por que el Gobierno gallego se "apunte ahora a la derogación" cuando, "a lo largo de los últimos ocho años nunca el PP protestó" por "mantener este fondo de los ayuntamientos bloqueado".

"Está bien que ahora hayan caído de la burra y pidan la derogación", ha ironizado el diputado, que ha acusado a los populares de utilizar este elemento con "criterios partidistas" y ha recordado que la situación de los ayuntamientos gallegos está "saneada".

Del mismo modo, Néstor Rego ha afeado el "cambio de postura" del PSOE, que en campaña se comprometió a derogar "la fatídica Ley Montoro", ha dicho el diputado nacionalista parafraseando a la secretaria de Política Municipal socialista, Adriana Lastra.